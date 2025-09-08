Israel bombardea 50 edificios en Ciudad de Gaza, según Netanyahu es el “preludio”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar donde se produjo un tiroteo en Jerusalén, el 8 de septiembre. Foto: EFE - J.P.Gandul

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, avisó este lunes de que los ataques israelíes contra rascacielos en la asediada ciudad de Gaza son solo un “preludio” de la operación terrestre que prepara el Ejército.

“Todo esto es solo una introducción, un preludio, a la poderosa operación principal: una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora mismo están organizándose y reuniéndose, sobre la ciudad de Gaza”, aseguró el mandatario en un mensaje en vídeo compartido por su oficina.

En el mensaje, Netanyahu animó a los palestinos que se refugian en la capital gazatí a abandonar la zona. “Os hemos avisado, ¡salid de ahí!”, dijo el primer ministro.

El viernes, el Ejército israelí avisó de que comenzaría una oleada de ataques contra edificios de varias plantas en la ciudad de Gaza convertidos en “infraestructura terrorista”. Desde entonces, las fuerzas israelíes han solicitado la evacuación de al menos cinco rascacielos, que fueron bombardeados poco después.

En su mensaje, el mandatario aseguró que las fuerzas han destruido “50 torres terroristas en los dos últimos días”, sin dar más detalles. EFE preguntó a la oficina del primer ministro por sus declaraciones, pero no recibió respuesta.

Entonces, cerca de un millón de palestinos se refugiaban en la localidad, muchos desplazados de otras partes del enclave por la guerra.

Según Netanyahu, unos 100.000 palestinos han abandonado ya la ciudad de cara a la ofensiva israelí, aunque la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) sitúa la cifra en unos 40.000.

