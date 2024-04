Israel bombardeó Irán, según fuentes estadounidenses

Un funcionario estadounidense confirmó a ABC News que Israel llevó a cabo un ataque dentro de Irán en represalia al ataque del 13 de abril por parte de Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Dos funcionarios de defensa israelíes confirmaron que el ejército israelí atacó Irán en la madrugada del 19 de abril como respuesta a la ofensiva iraní de hace cinco días, según The New York Times. Se reportaron “fuertes explosiones” por misiles en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, de acuerdo con la televisión oficial de Teherán.

Fars News, una agencia de noticias iraní asociada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, dijo que se habían oído explosiones cerca del aeropuerto civil de Isfahán, y añadió que la causa de las explosiones no estaba clara de inmediato, según recogió The New York Times.

La agencia oficial de prensa iraní Irna señaló que, “los reportes indican que no hubo grandes daños ni amplias explosiones causadas por el impacto de una amenaza aérea”, afirmó la agencia en base a las informaciones aportadas por sus periodistas, de acuerdo con la AFP.

Según informes provenientes de la región, los aviones de la fuerza aérea israelí también alcanzaron posiciones del ejército en el sur Siria. “Hubo ataques contra una posición de radar del ejército sirio”, dijo Rayan Maarouf, que gestiona la web antigubernamental Suwayda24, de informaciones de la provincia meridional de Sweida.

Altos mandos estadounidenses confirmaron la llegada del misil, reportó la BBC citando a CBS.

El portavoz de la agencia espacial de Irán informó que varios drones fueron “abatidos con éxito” por la defensa aérea y señaló que no había indicios de “un ataque con misiles por ahora”, anunció la AFP.

“A esta hora no hay un ataque aéreo más allá de Isfahán y otras partes del país”, dijo Hossein Dalirian, portavoz del Centro Nacional del Espacio Virtual de Irán, en un mensaje en la red social X.

Según medios, las instalaciones nucleares iraníes están seguras, comunicó EFE.

La agencia de noticias iraní IRNA informó que el espacio aéreo de Irán ha sido cerrado y se han activado sistemas de defensa aérea en la provincia de Isfahán.

“Los vuelos sobre las ciudades de Isfahán, Shiraz y Teherán han sido suspendidos”, dijo la prensa estatal Ama referenciada por DW.

The New York Times también confirmó que los sitios web de seguimiento de vuelos mostraron que los aviones civiles habían desviado sus rutas lejos de la zona.

De acuerdo con The Spectator Index, en cuestión de minutos el precio del petróleo sube casi un 4% en medio de la preocupación por una nueva escalada.

El ejército israelí anunció el viernes la activación de las sirenas de alerta en el norte del país, en la frontera con Líbano, después de las informaciones de “explosiones” ocurridas en Irán y Siria, según la AFP.

Las fuerzas armadas hebreas dijeron que no tenían “ningún comentario” a hacer sobre estos sucesos, ocurridos en medio de una escalada de tensiones entre Israel e Irán y sus aliados en Oriente Medio.

Israel había advertido de que atacaría a Irán, luego de que ese país le lanzara centenares de misiles y drones en la noche del 13 de abril al domingo pasado, la mayor parte de los cuales fueron interceptados.

Esa ofensiva iraní se produjo tras un ataque que destruyó su consulado en Damasco y que ha atribuido a Israel.

