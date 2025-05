Israel ataca escuela usada como albergue en jornada con más de 50 muertos en Gaza

Familiares de las víctimas acuden ala morgue del Hospital al Shifa, después de que al menos 31 palestinos murieran durante la madrugada de este lunes en el bombardeo israelí de una escuela. Foto: EFE - Ahmad Awad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Defensa Civil de Gaza reportó este lunes más de 50 muertos en varios bombardeos israelíes y dijo que uno de los ataques golpeó una escuela utilizada como albergue, en un momento en que Israel intensifica su ofensiva, pese a la presión internacional.

El recrudecimiento de las operaciones militares israelíes coinciden con un bloqueo de la entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde hace casi tres meses.

La Defensa Civil de Gaza, un territorio gobernado por Hamás, reportó que al menos 33 personas murieron y decenas resultaron heridas en el bombardeo israelí contra la escuela Fami Aljerjawi en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí afirmó que había “terroristas importantes” en la escuela bombardeada en Ciudad de Gaza y dijo que “tomó numerosas medidas para mitigar el riesgo de causar daños a la población civil”.

El ejército israelí informó además que detectó tres proyectiles lanzados desde Gaza el lunes, uno de los cuales fue interceptado.

Israel reanudó su ofensiva en Gaza a mediados de marzo, tras romper una tregua de unos dos meses. El 17 de mayo intensificó sus operaciones, con el objetivo declarado de aniquilar al movimiento islamista palestino Hamás y de liberar a los rehenes que siguen cautivos.

La Defensa Civil de Gaza informó el domingo que 22 personas, incluidos una mujer embarazada y niños, murieron en una andanada de ataques de Israel.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de 1.218 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 57 siguen retenidas en Gaza. De estas, 34 habrían muerto, según el ejército israelí.

Más de 53.939 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en la ofensiva militar israelí, según datos del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiables.

“Considerar sanciones”

La ofensiva israelí se suma a un bloqueo que ha agravado la escasez de alimentos, agua, carburante y medicinas y que genera preocupación a que haya una hambruna en este territorio palestino.

Organizaciones humanitarias dicen que la poca ayuda que Israel permitió ingresar en los últimos días está muy por debajo de las necesidades de la población.

Esta catástrofe humanitaria ha provocado una creciente indignación internacional y países aliados de Israel han expresado sus críticas.

La Unión Europea votó la semana pasada a favor de revisar su acuerdo de asociación con ese país.

El canciller español, José Manuel Albares, declaró el domingo que la comunidad internacional debería contemplar sancionar a Israel para frenar la guerra en Gaza, durante una reunión en Madrid en la que representantes de naciones árabes y europeas, junto con Brasil, reclamaron el cese de la ofensiva israelí.

“A muy corto plazo, para detener esta guerra que ya no tiene sentido, y permitir que la ayuda humanitaria llegue masivamente, sin trabas, de forma neutral, para que Israel no decida quién puede comer y quién no, (...) debemos considerar sanciones”, subrayó Albares en la radio France Info.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el principal aliado de Israel, afirmó el domingo que espera “poner fin a toda esta situación lo más rápido posible”.

Entre tanto, Jake Wood, el director de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos y creada para distribuir ayuda en la Franja de Gaza, anunció el domingo su dimisión.

Wood afirmó que no puede cumplir su cometido “respetando estrictamente los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.

La organización con sede en Ginebra, creada hace unos meses, anunció el 14 de mayo que preveía distribuir cerca de 300 millones de raciones de comida en los primeros 90 días de operación.

El Consejo de Administración lamentó la decisión de su director y afirmó que la ayuda comenzará a ser distribuida.

Naciones Unidas y varias oenegés rechazaron participar en la distribución de ayuda de esta fundación, acusada de trabajar con Israel.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com