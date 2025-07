Israel comete un genocidio en Gaza, según grupos de derechos humanos israelíes

Desplazados palestinos cargan bolsas con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, dos importantes y respetadas organizaciones de derechos humanos de Israel, aseguraron que el gobierno israelí está cometiendo un genocidio contra los palestinos en Gaza, según un informe publicado el lunes.

“Lo que vemos es un ataque claro e intencional contra civiles para destruir a un grupo”, declaró Yuli Novak, director de B’Tselem, quien exigió acciones urgentes. “Creo que todo ser humano debe preguntarse: ¿qué hacer ante un genocidio?”, agregó.

En el documento, las organizaciones israelíes aseguraron que Israel estaba atacando a civiles por su identidad, causando el desplazamiento forzado y la hambruna de la población y la destrucción de la infraestructura que ha privado a los palestinos de atención médica. Por esta razón, le pidieron a la comunidad internacional tomar acciones para detener el “genocidio”.

No es la primera vez que una organización israelí asegura que el gobierno está cometiendo un genocidio. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado rotundamente que haya una campaña de hambre en Gaza.

“¡Qué mentira descarada! No hay una política de hambre en Gaza y no hay hambre en Gaza. Permitimos la entrada de ayuda humanitaria a Gaza durante toda la guerra. De lo contrario, no habría gazatíes. Y quien ha detenido el suministro de ayuda humanitaria es una fuerza: Hamás", sostiene Netanyahu.

Pese a las denuncias de Netanyahu sobre cómo Hamás “detiene” la ayuda, cabe destacar que el ejército israelí nunca encontró pruebas de que el grupo militante palestino hubiera robado sistemáticamente ayuda de Naciones Unidas, el mayor proveedor de ayuda de emergencia a Gaza durante la mayor parte de la guerra, según dos altos cargos militares israelíes.

🔑Ayuda a Gaza: Israel deja entrar una mínima parte

Israel anunció el lunes que los primeros cargamentos de ayuda humanitaria desde el desbloqueo de pasos fronterizos en la víspera fueron distribuidos en la Franja de Gaza.

Por primera vez en meses, camiones cargados con ayuda internacional cruzaron el domingo el paso fronterizo de Rafah, que conduce al sur del territorio palestino desde Egipto.

Sin embargo, organizaciones critican que esta ayuda es insuficiente para la población. La Organización Mundial de la Salud afirmó el domingo que la desnutrición está alcanzando “niveles alarmantes” en el territorio.

👉 Solución de dos estados vuelve a discutirse en la ONU

Tras el anuncio de que Francia reconocerá al Estado palestino, los países de la ONU intentarán desde este lunes revivir la solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino, en una reunión sin Israel, cada vez más presionado para que cese la guerra en Gaza.

La conferencia del lunes, convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas y copresidida por Francia y Arabia Saudita, iba a celebrarse en junio al más alto nivel, pero debido a los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán fue aplazada. El lunes empezará un primer segmento a nivel ministerial en Nueva York y en septiembre está prevista una cumbre de mandatarios.

Le puede interesar: “Goteo de ayuda de Israel no soluciona la hambruna en Gaza”, dice Oxfam

