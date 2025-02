Israel confirmó que Hamás liberará los cuerpos de cuatro rehenes cautivos en Gaza

En la plaza de los secuestrados de Tel Aviv, decenas de ciudadanos acudieron para visualizar en una pantalla el entierro de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir. El país está a la espera de la liberación de los cuerpos de otros cuatro secuestrados. Foto: EFE - MAGDA GIBELLI

Días después de que Hamás liberara los primeros cuerpos de rehenes israelíes fallecidos en cautiverio, entre ellos los de los niños Bibas y su mamá, el grupo islamista dijo que devolverá los restos de otros cuatro secuestrados a cambio de la libertad de más de 600 presos palestinos.

Aunque la organización comentó que el intercambio se llevaría a cabo al tiempo, Israel afirmó que los reclusos no saldrán de prisión hasta que se identifiquen los rehenes asesinados. Asimismo, dijo que los cuerpos serán recibidos a eso de las 11:00 p. m., hora local, sin que Hamás organice una ceremonia previa a la entrega.

Según se lee en la prensa local israelí, la operación incluiría la entrega de Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat y Shlomo Mantzur, los últimos cuatro secuestrados incluidos en la primera fase del acuerdo de rehenes, que finaliza el sábado. Según información de The Times of Israel, sus familias ya están al tanto, aunque se espera el anuncio oficial de los nombres por parte de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que lo hará hasta que logre identificar adecuadamente los restos.

En un comunicado difundido por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, la familia de Idan dijo: “Todos seguimos esperando la ansiada certeza, que solo podremos conseguir después de que regrese a Israel y de que se realicen todos los controles necesarios por parte de los organismos autorizados por el Estado”. Por su parte, el hermano de Elgarat comentó en una entrevista con Canal 12 que los funcionarios también le informaron que su ser querido está en la lista de rehenes fallecidos.

El anuncio se conoció el mismo día en el que Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, fueron enterrados en el cementerio de Tsoher, cerca de la casa en el kibutz Nir Oz de donde fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. En la ceremonia, en la que sus restos fueron puestos en un mismo ataúd, Yarden Bibas, que fue liberado hace poco de la Franja de Gaza, elogió a su esposa y a sus hijos: “Shiri, es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y eso me está destrozando! Lamento no haber podido protegerlos a todos".

