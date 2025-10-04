Israel continúa con sus ataques en Gaza y Trump le dice a Hamás que “no tolerará” retrasos en su plan

El humo se eleva sobre el edificio Al Harazin tras un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió el sábado a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para la liberación de los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza. Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado para Oriente Medio, viajan a Egipto para finalizar las conversaciones sobre las condiciones de la liberación de los secuestrados, anunció la Casa Blanca.

Hamás e Israel mantendrán conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y el lunes para asegurar la liberación de los rehenes y prisioneros que mantienen retenidos, informó el sábado Al-Qahera News, vinculada a la inteligencia egipcia.

El viernes, Trump instó a Israel a “cesar de inmediato el bombardeo de Gaza” para permitir la liberación de los rehenes, después de que Hamás dio un paso adelante para aceptar su plan de paz. A pesar de esto, el Ejército israelí anunció este sábado que continuaba sus operaciones en la Franja de Gaza. La Defensa Civil del territorio palestino, bajo la autoridad del grupo islamista, reportó al menos 57 muertos por bombardeos el sábado.

El portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, les advirtió a los residentes que no regresaran al norte del enclave palestino ni a la Ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes todavía están operando, en una publicación en X el sábado por la mañana.

En un comunicado, el Ejército israelí indicó que se le ordenó “avanzar en la preparación” para la primera parte del plan de Trump. La radio de los militares informó que las operaciones en Gaza se reducirían al mínimo, con tropas destinadas a realizar ataques defensivos.

En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump dijo que “Hamás debe actuar con rapidez, de lo contrario, todas las opciones estarán abiertas. No toleraré ningún retraso”, añadió el presidente republicano, descartando también “cualquier resultado en el que Gaza siga representando una amenaza” para Israel.

“Hagámoslo rápido”, insistió, refiriéndose a la implementación de su plan, que incluye un alto al fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada gradual del Ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el exilio de sus combatientes.

“Estamos cerca” de un acuerdo para un cese duradero de las hostilidades en Gaza, declaró el presidente estadounidense en una entrevista con Axios el sábado, añadiendo que trabajaría para concretarlo en los próximos días.

“Le dije: ‘Bibi, esta es tu oportunidad de ganar’, y le pareció bien”, declaró Trump con referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. También elogió el papel del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre quien aseguró que fue “de gran ayuda” para convencer a Hamás de liberar a los rehenes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com