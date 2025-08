Israel destituyó a la fiscal crítica de Netanyahu; la Corte bloqueó la decisión

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha cuestionado la legalidad de varias decisiones de Benjamin Netanyahu. Foto: EFE - GIL COHEN-MAGEN / POOL

El gobierno israelí aprobó el lunes por unanimidad la destitución de la procuradora general Gali Baharav-Miara, una crítica acérrima del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la decisión fue suspendida de inmediato por la Corte suprema luego de un recurso.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, anunció que el Consejo de Ministros le envió una carta a Baharav-Miara, advirtiéndole que “no debía tratar de imponerse a un gobierno que no tiene confianza en ella y no puede trabajar de manera eficaz con ella”.

Según Axios, “varios ministros del gabinete anunciaron que Baharav-Miara será boicoteada. Ya no será invitada a reuniones y sus opiniones legales serán ignoradas”.

Levin negó que la decisión estuviera relacionada con el juicio a Netanyahu y afirmó que el gobierno había llegado a una “línea roja” en su relación con el tono “confrontacional” con la procuradora.

👉 Baharav-Miara, una crítica de Netanyahu

La procuradora Baharav-Miara ha cuestionado la legalidad de algunas decisiones tomadas por Netanyahu, especialmente su tentativa en mayo pasado de destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, lo que le ha valido fuertes críticas del gobierno.

Baharav-Miara, que también es consejera jurídica del gobierno, le había prohibido destituir a Bar, argumentando que estaba en situación de “conflicto de intereses” por una investigación del Shin Bet sobre allegados de Netanyahu sospechosos de recibir sobornos de Catar.

Tras la decisión del gabinete de destituir a la procuradora general, el partido opositor Yesh Atid y varias ONG presentaron de urgencia recursos ante la Corte Suprema para anular la decisión. El máximo tribunal suspendió la decisión, impidiendo al gobierno nombrar a un reemplazo, pero no es bloqueó la destitución. Los recursos serán examinados en un plazo de 30 días.

🔑¿Por qué investigan a Netanyahu?

El primer ministro es juzgado por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos separados. El juicio se ha prolongado cuatro años, en parte debido a las reiteradas tácticas dilatorias de Netanyahu.

