En vivo: Trump critica a Israel por seguir bombardeando Irán tras el acuerdo

Oficiales israelíes atienden una zona residencial impactada por misiles iraníes. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Israel aceptó este martes la propuesta de Estados Unidos para un “alto el fuego bilateral” con Irán, asegurando haber cumplido todos los objetivos de su ofensiva iniciada el 13 de junio.

La decisión fue anunciada horas después de que el presidente Donald Trump declarara en redes sociales un “alto el fuego total y completo” entre ambos países. Sin embargo, Irán aún no ha confirmado formalmente el acuerdo y acusa a Israel de haber seguido bombardeando su territorio.

La tregua, que debía implementarse en dos fases durante 24 horas, ya se ve amenazada por nuevos ataques. Israel reportó la caída de misiles iraníes tras el anuncio, lo que motivó una amenaza de represalias “en el corazón de Teherán”.

Irán, por su parte, niega haber disparado nuevos misiles y dice que ha obligado a su enemigo a cesar unilateralmente las hostilidades. Mientras tanto, los mercados globales reaccionan con optimismo y el precio del petróleo cae.

🔑 Irán e Israel: últimas noticias clave

Trump anunció alto el fuego : El presidente de EE. UU. dijo que Irán e Israel acordaron cesar las hostilidades en dos etapas, pero Teherán aún no confirma el acuerdo de forma oficial.

Israel acepta, pero denuncia ataques : Pese a aceptar la tregua, Israel reporta nuevos misiles iraníes y responde con bombardeos en el norte de Irán que dejaron al menos nueve muertos.

Irán niega violar el alto el fuego : Teherán rechaza haber disparado misiles y celebra lo que califica como una “victoria” que obligó a Israel a frenar su ofensiva.

Ataque a base de EE. UU. en Catar : Irán disparó misiles contra Al Udeid, su base militar en Catar, pero EE. UU. afirma que la instalación fue evacuada y no hubo víctimas.

Mercados reaccionan: El anuncio del cese al fuego hizo subir las bolsas globales y provocó una caída en el precio internacional del petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Israel el martes que “no lancen esas bombas” sobre Irán, horas después de anunciar un alto el fuego entre los dos archienemigos.

“ISRAEL. NO LANCEN ESAS BOMBAS,” dijo Trump en su plataforma Truth Social. “SI LO HACEN, ES UNA VIOLACIÓN GRAVE. TRAIGAN A SUS PILOTOS A CASA, ¡AHORA!”.

Irán e Israel se acusaron el martes mutuamente de haber vulnerado la tregua anunciada apenas unas horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente poner fin a doce días de guerra entre estos dos archirrivales en Oriente Medio.

Israel afirmó que aceptaba la tregua y aseguró que su ejército había logrado todos los objetivos de la ofensiva lanzada el 13 de junio con Irán para impedir que se hiciera con el arma nuclear, una ambición negada por Irán.

Pero poco después de que Trump dijera que el alto al fuego entraba en vigor, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, denunció la detección de dos misiles iraníes y prometió que su país iba a “responder con fuerza”.

El ejército iraní desmintió el lanzamiento de misiles en “las últimas horas” y, seguidamente, acusó de su parte a Israel de haber atacado su territorio después del anuncio de la tregua.

El gobierno israelí anunció este martes que aceptó la propuesta estadounidense de un “alto el fuego bilateral” con Teherán, afirmando que había alcanzado “todos los objetivos” de la guerra que desencadenó el 13 de junio contra Irán.

Gracias a esta guerra, Israel “ha eliminado una doble amenaza existencial inmediata: nuclear y balística”, afirmó en un comunicado el gobierno israelí, agradeciendo al presidente estadounidense Donald “Trump y a Estados Unidos por su apoyo en materia de defensa y su participación en la eliminación de la amenaza nuclear iraní”.

“Israel reaccionará con fuerza ante cualquier violación del alto al fuego”, agregó el texto, publicado poco después del anuncio realizado por Trump sobre la entrada en vigor de un cese al fuego.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán aseguró el martes que había “forzado” a Israel a “cesar unilateralmente” la guerra, pero advirtió que siguen “en alerta” y listos para “responder a toda agresión” pese al alto al fuego anunciado por Estados Unidos.

El comunicado de este importante órgano del poder iraní habla de “una victoria y un triunfo que ha forzado al enemigo a arrepentirse, aceptar la derrota y cesar unilateralmente su agresión”. Pero Irán “permanece en alerta, con los dedos en el gatillo, listo para una respuesta decisiva que hará arrepentirse a quien lance una agresión” contra el país, añade.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, hizo un llamado este martes a “poner fin a la guerra” en Gaza tras el anuncio de un alto el fuego en el conflicto iniciado el 13 de junio por Israel contra Irán.

“Y ahora Gaza. Es hora de terminar allí también. Recuperar a los rehenes, poner fin a la guerra”, escribió Lapid en un mensaje en X.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com