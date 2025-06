Irán e Israel: “Netanyahu usa la guerra para quedarse en el poder”, dice Clinton

Israel intensifica ataques en Irán: bombardea planta nuclear, deja cientos de muertos y eleva tensión global. Irán responde con misiles y drones. Foto: EFE - YAHYA ARHAB

El conflicto entre Israel e Irán entra en su noveno día con una escalada militar sin precedentes en años recientes. Israel asegura haber matado a tres altos comandantes de los Guardianes de la Revolución iraníes y bombardeado instalaciones clave del programa nuclear en Isfahán, mientras que Irán ha respondido con una oleada de misiles y drones. El saldo humano es devastador: más de 400 muertos en Irán y al menos 25 en Israel. En paralelo, la presión internacional crece, con llamados a una desescalada desde Europa y advertencias directas desde Estados Unidos.

El canciller iraní afirma que no habrá reanudación de negociaciones nucleares mientras continúen los bombardeos, mientras Donald Trump lanza un ultimátum: Irán tiene dos semanas para evitar una posible intervención directa estadounidense. En el terreno, los ataques siguen cobrando víctimas y sembrando miedo entre civiles. La pregunta ya no es solo si se detendrán los ataques, sino hasta dónde están dispuestos a llegar ambos países —y qué actores más podrían quedar atrapados en esta espiral.

🔑 Guerra Irán e Israel: 5 claves para entender la situación

Israel afirma haber matado a tres altos comandantes iraníes y bombardeado sitios nucleares en Isfahán y Qom.

Más de 400 personas han muerto en Irán desde el inicio de la ofensiva, según su Ministerio de Salud.

Irán respondió con misiles y drones, alcanzando un edificio residencial en el norte de Israel.

Donald Trump le dio a Irán un plazo de dos semanas para evitar bombardeos estadounidenses.

La comunidad internacional está dividida: Europa pide acelerar negociaciones, mientras Turquía acusa a Israel de provocar un desastre regional.

El expresidente de EE. UU., Bill Clinton, afirmó que Benjamin Netanyahu ha querido confrontar a Irán durante años como una estrategia para mantenerse en el poder “por siempre”. Durante una entrevista en The Daily Show, Clinton advirtió que ni Netanyahu ni Trump buscan una guerra regional total, pero sí usan el conflicto para fines políticos. Clinton llamó directamente a Trump a “desactivar” la crisis y detener la “constante matanza de civiles”.

Aunque EE. UU. no ha entrado directamente en el conflicto, ha brindado apoyo a Israel con interceptores de misiles y equipos militares. Para Clinton, el costo de una guerra no declarada con víctimas civiles inocentes es una solución inaceptable.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó el sábado que los países europeos iban a “acelerar las negociaciones” con Irán para “salir de la guerra y evitar peligros más graves”, tras una llamada con el presidente iraní Masud Pezeshkian.

El viernes, los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido, Alemania y la UE conversaron con el canciller iraní, Abás Araqchi, una semana después de que Israel lanzara su campaña de ataques contra la República Islámica.

Los occidentales instaron a Irán a reanudar sus negociaciones nucleares con Estados Unidos para encontrar una salida, pero Teherán advirtió que solo contemplaría esa posibilidad si Israel cesa sus bombardeos.

El sábado, Macron afirmó que los europeos darán un empujón a las negociaciones para evitar que el conflicto se agrave.

“Estoy convencido de que existe un camino para salir de la guerra y evitar peligros más graves”, señaló Macron, en inglés, en la red social X.

