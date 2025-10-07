Logo El Espectador
Israel en guerra consigo mismo

Dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre, Israel está dividido. Su guerra en Gaza ha ocasionado la muerte de decenas de miles de palestinos, pero no ha liberado a todos los rehenes israelíes de Hamás, y el trauma continúa. El creciente movimiento de colonos ha dejado las aspiraciones palestinas en ruinas.

Roger Cohen, David Guttenfelder y Saher Alghorra / The New York Times
07 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Yarden Bibas, su esposa, Shiri, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, del segundo al quinto desde la izquierda en la fila superior, en una pancarta que muestra a los secuestrados o asesinados en Nir Oz, en Israel, el 29 de agosto de 2025.
Yarden Bibas, su esposa, Shiri, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, del segundo al quinto desde la izquierda en la fila superior, en una pancarta que muestra a los secuestrados o asesinados en Nir Oz, en Israel, el 29 de agosto de 2025.
Foto: NYT - DAVID GUTTENFELDER

En el kibutz Nir Oz, el tiempo está congelado. Los triciclos, las casitas de muñecas y el detergente que se encuentran amontonados afuera de las casas carbonizadas dan testimonio de vidas que se detuvieron hace dos años, cuando un asalto de Hamás dejó 117 muertos, secuestrados o desaparecidos en esta pequeña comunidad agrícola israelí cercana a la frontera de Gaza. Las campanillas de viento tintinean sobre los columpios destruidos de los niños ausentes.

De los 384 residentes que había en el momento del ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023,...

Por Roger Cohen, David Guttenfelder y Saher Alghorra / The New York Times

