Israel en guerra consigo mismo

Yarden Bibas, su esposa, Shiri, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, del segundo al quinto desde la izquierda en la fila superior, en una pancarta que muestra a los secuestrados o asesinados en Nir Oz, en Israel, el 29 de agosto de 2025. Foto: NYT - DAVID GUTTENFELDER

En el kibutz Nir Oz, el tiempo está congelado. Los triciclos, las casitas de muñecas y el detergente que se encuentran amontonados afuera de las casas carbonizadas dan testimonio de vidas que se detuvieron hace dos años, cuando un asalto de Hamás dejó 117 muertos, secuestrados o desaparecidos en esta pequeña comunidad agrícola israelí cercana a la frontera de Gaza. Las campanillas de viento tintinean sobre los columpios destruidos de los niños ausentes.

De los 384 residentes que había en el momento del ataque de Hamás, el 7 de octubre de 2023,...