“Israel está empezando a perder apoyos por los bombardeos indiscriminados”: Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, en un encuentro con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: AFP - JIM WATSON

El presidente estadounidense, Joe Biden, le comentó el martes a Benjamín Netanyahu que el bombardeo indiscriminado contra Gaza estaba empezando a alienar a Europa y al resto de la comunidad internacional. En un acto de recaudación de fondos para la campaña de su reelección, de cara a las elecciones de 2024, también comentó que los israelíes “no pueden decir no” a un Estado palestino, e instó al primer ministro israelí a no repetir los errores cometidos por Estados Unidos después del 11 de septiembre, como lo ha hecho en otras ocasiones desde que hace más de dos meses tomó lugar el ataque de Hamás y la posterior represalia del Estado judío.

Israel “tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, tiene a la mayor parte del mundo, apoyándolo, pero está empezando a perder ese apoyo debido a los bombardeos indiscriminados que se llevan a cabo”, aseguró el líder estadounidense, quien agregó que la administración israelí era “la más conservadora” de la historia del país. Refiriéndose a Itama Ben-Gvir, ministro de Seguridad, que se opone a una futura solución de dos Estados, también dijo que se tenía que “cambiar este gobierno (...). No se puede decir no a un Estado palestino. Esa será la parte difícil”.

Mientras que Estados Unidos intenta impulsar la idea de que Gaza sea entregada a una Autoridad Palestina reformada, algo no muy bien aceptado por Israel, Netanyahu dijo que hay un “desacuerdo” entre los aliados sobre “el día después de Hamás”, tras tener una conversación telefónica con Biden. El líder israelí dijo que esperaba “llegar a un acuerdo aquí”, pero prometió no “repetir el error de Oslo”, en referencia a los acuerdos de paz que se firmaron en 1993. A través de su intervención en video, agregó: “Después del gran sacrificio de nuestros civiles y nuestros soldados, no permitiré la entrada a Gaza de quienes educan para el terrorismo, apoyan el terrorismo y financian el terrorismo. Gaza no será ni Hamastán ni Fatahstán” (haciendo referencia al grupo que gobierna la Autoridad Palestina en Cisjordania).

Los comentarios de Biden se produjeron mientras aumenta la presión de otros gobiernos a favor de un cese al fuego. Australia, Canadá y Nueva Zelanda emitieron el martes una declaración conjunta pidiendo que se reanude una pausa en las hostilidades para permitir un “acceso humanitario, seguro y sin obstáculos” a todos los civiles palestinos y la liberación de todos los rehenes restantes. Además, la Asamblea General de la ONU se reunirá en Nueva York para votar una resolución no vinculante que exige un alto al fuego humanitario inmediato. Una resolución similar, presentada el viernes ante el Consejo de Seguridad por António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, fracasó después de que Estados Unidos ejerciera su veto.

Como consecuencia del ataque del grupo islamista palestino, cerca de 1.200 personas fallecieron en Israel y 240 fueron tomadas como rehenes. A pesar de una breve tregua, más de 130 permanecen secuestradas. En el ataque aéreo y terrestre, que siguió como represalia, se informó de la muerte de más de 15.000 palestinos, y el Gobierno israelí se ha enfrentado a una creciente condena de todo el mundo por la asimetría del número de muertos.

