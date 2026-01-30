Israel habría admitido que sí mató más de 70.000 palestinos en la Franja de Gaza

- Familiares y dolientes rezan junto a los cuerpos de sus seres queridos fallecidos tras los ataques israelíes en Khan Younis. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de dos años después del inicio de la contraofensiva israelí en la Franja de Gaza y con una tregua mediada por Estados Unidos andando, las Fuerzas de Defensa Israelíes reconocieron este jueves que las cifras de muertes estimadas son verídicas: han matado más de 70.000 gazatíes en su cruzada.

A pesar de que durante todo este tiempo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tildó el conteo de “engañoso y poco fiable”, un alto mando militar confirmó a medios israelíes esta cifra, que coincide con los 71.667 que ha venido contabilizando todo este tiempo el Ministerio de Salud de Hamás, un organo avalado por Naciones Unidas. Según el organismo, el ataque de Israel tamién ha dejado 171.343 heridos, muchos con amputaciones.

Según reporta El País, las cifras de muertos identificados están por encima del 90 % y la cordinación entre el Ministerio y la ONU es de fiar.

El alto mando que filtró la información reveló, además, que no tienen claro un conteo de cuántos “son miembros de grupos terroristas”. Es decir, es alta la posibilidad de que se confirme que la mayoría de las bajas en Gaza sean de civiles.

Al respecto, El País cuenta que “una base de datos clasificada de la propia inteligencia militar israelí, desvelada en agosto en una investigación periodística, cifraba el porcentaje de civiles en un 83 %”.

La respuesta de las FDI fue contundente al señalar que 70.000 no corresponde a la cifra oficial que maneje el gobierno. Sin embargo, vale la pena recordar en ese punto que Los más de 71.000 dejan por fuera los cuerpos que aún están sepultados bajo los escombros en toda Gaza.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com