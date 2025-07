Israel intercepta el ‘Handala’, un barco que llevaba pañales y leche a Gaza

Captura de video cedido por la Coalición Flotilla de la Libertad del interior y exterior del barco Handala, al ser interceptado por Israel. Foto: EFE - Coalición Flotilla de la Libertad

La coalición de la Flotilla de la Libertad informó que su barco ‘Handala’ fue interceptado en aguas internacionales por soldados israelíes. La embarcación, con 19 defensores internacionales de Derechos Humanos y dos periodistas, había zarpado el pasado 20 de julio desde Galípoli, en Italia, con rumbo a la Franja de Gaza.

“(El barco fue) violentamente por el Ejército de Israel en aguas internacionales unas cuarenta millas náuticas de la Franja de Gaza”, informó la Flotilla de la Libertad, la cual añadió que “la Ocupación cortó las cámaras a borde del Handala fuera de las aguas territoriales palestinas frente a Gaza, en violación del Derecho Marítimo Internacional”.

El barco llevaba consigo un cargamento de ayuda humanitaria para los palestinos en el asediado enclave, con suplementos como leche de fórmula, pañales, alimentos y medicamentos. Los parlamentarios, abogados, periodistas y sindicalistas iban en representación de 12 países.

La embarcación había zarpado el pasado 20 de julio desde el puerto de Galípoli, en Italia, como un nuevo intento para romper el bloqueo israelí sobre el territorio palestino.

Durante una misión anterior de la coalición, la flotilla ‘Madleen’ fue capturada y abordada por las fuerzas navales israelíes, quienes interceptaron a los activistas que viajaban en aquel entonces, entre ellos la sueca Greta Thunberg.

Los tripulantes del Madleen estuvieron detenidos en Israel después de ser arrestados y algunos tuvieron que comparecer frente a un tribunal israelí antes de ser devueltos a sus países de origen.

Gaza enfrenta una situación crítica de hambruna después de que Israel bloqueara durante meses la entrada de ayuda humanitaria de organismos internacionales como la ONU.

Este sábado, el Gobierno gazatí advertía de que, si en los próximos días no entraba leche de fórmula y suplementos nutricionales, más de 100.000 niños en Gaza corren el riesgo de morir por malnutrición.

