Israel “libra encarnizados combates con Hamás”, mientras la crisis en Gaza empeora

Alrededor de la ciudad de Gaza, Israel ha atacado varias entradas de túneles y posiciones de lanzamiento de cohetes en sus continuos enfrentamientos con Hamás, desatados desde el 7 de octubre, cuando el grupo islamista palestino perpetró el ataque sorpresa en suelo israelí. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel, el Estado judío atacó cerca de 300 objetivos desde el lunes, incluidos algunos complejos militares de Hamás, matando a “numerosos” militantes, incluido Nisam Abu Ajina, el comandante del batallón Beit Lahiya. El grupo islamista, por su parte, aseguró que sus fuerzas atacaron camiones, tanques y excavadoras israelíes con ametralladoras y misiles al-Yassin 105.

A través de un comunicado, el Ejército israelí aseguró que está “librando encarnizados combates con los terroristas de Hamás en el interior de la Franja de Gaza”. Además, Jonathan Conricus, portavoz militar israelí, dijo que las operaciones terrestres se centraban en el norte de la Franja, incluida la ciudad de Gaza, a la que llamó el “centro de gravedad de Hamás”. En sus declaraciones, agregó: “Estamos persiguiendo a sus comandantes, atacando su infraestructura y siempre que hay un objetivo importante relacionado con Hamás, lo atacamos”.

Mientras, la crisis humanitaria se acentúa. Según cifras del Ministerio de Salud del enclave palestino, más de 8.500 personas, entre ellas 3.542 niños, han fallecido en medio de los bombardeos israelíes. “Esto significa que más de 420 niños mueren o resultan heridos en Gaza cada día, una cifra que debería sacudirnos a cada uno de nosotros hasta lo más profundo”, puntualizó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

Por su parte, un funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo el martes que una “catástrofe de salud pública” era inminente en Gaza, en medio del hacinamiento, los desplazamientos masivos y los daños a la infraestructura de agua y saneamiento. Citado por Reuters, un portavoz de la agencia de la ONU para la infancia advirtió sobre el riesgo de muerte infantil por deshidratación, con solo el 5 % del suministro normal de agua disponible.

En medio de este panorama, Benjamín Netanyahu descartó cualquier alto al fuego con Hamás. A través de un video grabado en inglés, afirmó: “Así como Estados Unidos no aceptaría un alto al fuego después del bombardeo de Pearl Harbor o después del ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás después de los horribles ataques del 7 de octubre. Los llamados a un alto al fuego son llamados a que Israel se rinda ante Hamás, a entregarse a los terroristas, a entregarse a la barbarie. Eso no pasará. La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Este es un momento de guerra, una guerra por nuestro futuro común”.

