Israel mata a una periodista embarazada y toda su familia con bombardeo en Gaza

Un bombardeo israelí contra un apartamento en la norteña ciudad de Gaza mató este miércoles a una periodista que estaba embarazada y a nueve miembros de su familia, incluidos cuatro niños, informó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí.

Israel bombardeó hoy la vivienda de la familia al Shaer, en el barrio de Tel al Hawa, matando a la periodista Walaa al Jaabari en un ataque en el que, según fuentes locales, murieron los cuatro hijos de la reportera y su marido, Amjad al Shaer.

Con su muerte, el número de informadores asesinados en Gaza asciende a 231 desde octubre de 2023, según el recuento del Gobierno controlado por Hamás, que incluye escritores, comunicadores, operadores de cámara o influyentes

Desde el inicio de la ofensiva israelí más de 59.100 personas han muerto, alrededor de la mitad mujeres y niños, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Gobierno de Hamás.

La cifra no contempla a quienes han fallecido por hambre o desnutrición -al menos un centenar, en una crisis que se ha agravado desde el pasado marzo por el bloqueo israelí a la entrada de suministros- ni a los miles de cuerpos que aún permanecen bajo toneladas de escombros.

“Desvío involuntario”

El Ejército israelí aseguró que el ataque del pasado jueves contra la única iglesia católica, la parroquia de la Sagrada Familia en Ciudad de Gaza, que dejó tres muertos, se debió a un “desvío involuntario” de municiones durante una operación militar en la zona.

“La investigación reveló que, durante una operación de las tropas de las Fuerzas de Defensa israelí en la zona de la Ciudad de Gaza, la iglesia fue alcanzada accidentalmente debido a un desvío involuntario de municiones”, indicó el Ejército en un comunicado.

“El impacto causó daños en el edificio y dejó varios civiles gazatíes heridos,” agrega.

El Ejército añadió que, durante la operación se “realizaron ajustes” para mejorar la precisión del fuego y, tras el incidente, se “aclararon las directrices para abrir fuego cerca de edificios religiosos, refugios y otros lugares sensibles”.

