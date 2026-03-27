Israel reanuda ataques en sur de Beirut, ONU advierte de riesgo de “catástrofe humanitaria”

El ejército de Israel reanudó el viernes sus ataques contra los suburbios del sur de Beirut, afirmando que tenía como objetivo infraestructura de Hezbolá, mientras que el grupo proiraní reportó enfrentamientos directos en el sur del país. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió el viernes que Líbano se enfrenta a una profunda crisis humanitaria que se puede convertir en catástrofe.