Israel registrará tierras en Cisjordania: “Estado palestino pierde posibilidad de existir”

Foto tomada desde la aldea de Umm Safa, al norte de Ramala, en Cisjordania ocupada. Foto: AFP - ZAIN JAAFAR

“Es una anexión de facto”, “será inaccesible para los palestinos” o “esta es una forma para tomar el control” son algunas de las reacciones que se han escuchado frente a la decisión del gabinete de seguridad israelí de designar grandes partes de Cisjordania como tierra estatal, luego de conocerse que también se facilitará la compra de tierras por parte de colonos. Esto, que no se veía desde 1967, despertó críticas en países europeos y árabes, así como en organizaciones que han alertado sobre las consecuencias que esto traerá.

