Israel responde al ataque de los hutíes atacando Teherán y un centro naval de Irán

Un grupo de personas en las inmediaciones de la calle Rajaei del sureño barrio de 13 de Aban que fue atacado en la madrugada por Estados Unidos e Israel donde trabajaban desescombrando. Foto: EFE - Jaime León

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Israel anunció este sábado que atacó un centro iraní de desarrollo de armas navales, mientras una serie de fuertes explosiones sacudía a Teherán al fin de la jornada.

Los nuevos ataques contra la capital iraní se produjeron después de que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaran su entrada en la guerra en Oriente Medio mediante el lanzamiento de un misil hacia Israel.

El ejército israelí aseguró que había atacado la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán durante una oleada de bombardeos nocturnos en todo Teherán.

Esa organización “es responsable de la investigación, el desarrollo y la producción de una amplia gama de armamento naval, incluidos buques de superficie y submarinos, equipos tripulados y no tripulados, así como motores y armas”, afirmó el ejército.

Un periodista de la AFP en Teherán informó de intensas explosiones y de una columna de humo negro durante la noche.

Un portavoz militar israelí afirmó que los ataques contra la industria militar iraní se habían intensificado y que “en unos pocos días” completarán “los ataques contra todos los componentes críticos”.

Al caer la noche, una nueva oleada de explosiones resonó en la capital durante varios minutos, aunque aún no estaba claro cuál había sido el objetivo.

“Echo de menos una noche de sueño en paz”, dijo a la AFP una artista que vive en Teherán, y añadió que los bombardeos de la noche anterior fueron “tan intensos que daba la impresión de que todo Teherán temblaba”.

Irán lanzó nuevos ataques contra territorio de Israel, donde 11 personas resultaron heridas por esquirlas tras el impacto de misil en la localidad de Eshtaol.

Mediación de Pakistán

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una oleada de ataques aéreos sobre Irán, que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, el conflicto se ha propagado a toda la región y golpea la economía global, especialmente por los problemas de suministro y el encarecimiento del petróleo y el gas.

Pakistán, que ha actuado como intermediario entre responsables estadounidenses e iraníes, acogerá el lunes en Islamabad a los ministros de Relaciones Exteriores de las potencias regionales Arabia Saudita, Turquía y Egipto para conversaciones sobre la crisis.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, agradeció a Islamabad “sus esfuerzos de mediación para frenar la agresión”, al tiempo que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo que esperaba “muy pronto” una reunión directa entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó el viernes que creía que Irán mantendría conversaciones con Washington en el plazo de una semana.

“Podría resolverlo todo”, dijo.

Transporte marítimo en el mar Rojo

Durante la reciente guerra de Israel en Gaza, los hutíes, alegando solidaridad con los palestinos, atacaron buques en el mar Rojo y el golfo de Adén, obligando a las navieras a tomar costosos desvíos.

Sin embargo, hasta este sábado se habían mantenido al margen del conflicto, que ha puesto de manifiesto la importancia de la ruta marítima del mar Rojo.

Arabia Saudita ya ha desviado una gran parte de sus exportaciones de petróleo al puerto de Yanbu, sobre el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz, que Irán afirma haber cerrado a la navegación de las potencias hostiles.

Con Ormuz prácticamente intransitable, muchos cargamentos hacia y desde el Golfo han pasado por el puerto omaní de Salalah, en el mar Arábigo, pero el gigante naviero danés Maersk informó que las operaciones se habían suspendido temporalmente allí después de que un ataque con dron hiriera a un trabajador y dañara una grúa.

El ejército iraní anunció este sábado que había atacado un buque logístico estadounidense cerca de Salalah.

Omán, a su vez, afirmó que un ataque con dron contra el puerto hirió a un trabajador extranjero.

También se ha visto afectado el tráfico aéreo. Este mismo sábado, las autoridades de Kuwait y de la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí, informaron de daños en instalaciones aeroportuarias en bombardeos.

Por otro lado, se declaró un incendio después de que misiles y drones iraníes impactaran en la Zona Económica de Khalifa en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, hiriendo a seis personas.

La empresa Emirates Global Aluminium (EGA) informó de daños importantes a raíz del ataque.

En Irán, mientras tanto, se suspendió la producción en una gran planta siderúrgica en el suroeste tras bombardeos estadounidense-israelíes, según un comunicado de la Compañía Siderúrgica de Juzestán, citado por el diario Shargh.

Los Guardianes de la Revolución han advertido de que responderán a cualquier daño económico atacando instalaciones industriales en toda la región, después de haber lanzado advertencias similares sobre bases militares estadounidenses y hoteles que alojan a tropas norteamericanas.

Los Guardianes también dijeron que habían encontrado y desactivado más de 120 bombas de racimo sin explotar, asegurando que fueron arrojadas durante ataques estadounidenses e israelíes hace varios días contra la provincia sureña de Fars.

El presidente Pezeshkian envió un mensaje a otros países de la región advirtiendo: “Si quieren desarrollo y seguridad, no dejen que nuestros enemigos conduzcan la guerra desde sus territorios”.

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