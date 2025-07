Israel retoma los ataques a Líbano y anuncia muerte de alto mando de Hezbolá

Los paramédicos inspeccionan un vehículo quemado, que fue blanco de un ataque aéreo israelí, en la zona de Ayrouniyeh, cerca de la ciudad portuaria de Trípoli, en el norte del Líbano, el 8 de julio de 2025. Foto: AFP - FATHI AL-MASRI

El Ejército israelí atacó anoche el sur de Líbano y mató a un presunto miliciano de Hezbolá, Hussein Ali Muzhir, a quien identificó como el jefe de armamento del grupo chií en el sector sureño de Zahrani de la unidad Badr, según un comunicado castrense.

“Como parte de su labor, Hussein llevó a cabo numerosos ataques contra el Estado de Israel y las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), y recientemente estuvo involucrado en los intentos de Hezbolá de establecer capacidades de artillería en el sur de Líbano”, aseguró el Ejército.

Para Israel, las actividades del miliciano suponen “una violación flagrante” del acuerdo de alto el fuego con Líbano de noviembre de 2024.

Ayer, el Ejército israelí confirmó haber matado a un comandante “clave” de Hamás en un raro ataque cerca de Trípoli, en el norte de Líbano. Es el primer bombardeo israelí contra la zona desde que entró en vigor el alto el fuego y el segundo desde la escalada de las hostilidades a raíz de los ataques islamistas del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel e Hezbolá el pasado 27 de noviembre, los bombardeos israelíes han matado a más de 250 personas en Líbano, según la cadena catarí Al Jazeera, que cita las cifras del Ministerio de Sanidad libanés.

