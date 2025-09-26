Israel va a “terminar el trabajo” en la Franja de Gaza, dice Netanyahu ante la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante el debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Después del boicot de decenas de delegaciones en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, que abandonaron la sala justo antes de que Benjamín Netanyahu comenzara su discurso, el primer ministro israelí reafirmó sus posturas: rechazó por completo la creación de un Estado palestino y advirtió que Israel debe “terminar el trabajo” en la Franja de Gaza.

Ante un auditorio casi vacío, después de que delegaciones como la de Colombia -encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio- y España se retiraran, Netanyahu se refirió a la ofensiva que llevan a cabo en Ciudad de Gaza, de donde afirman haber desplazado a más de 70.000 personas en la última semana.

“Israel debe terminar el trabajo en Gaza lo más rápido posible. Los últimos restos de Hamás están atrincherados en la ciudad de Gaza”, afirmó. También aprovechó para lanzar una advertencia al movimiento que regenta el enclave: dijo que, si liberan a los rehenes en Gaza, “vivirán”, pero que, si no lo hacen, Israel los perseguirá.

En medio de la intervención, que fue aplaudida en su mayoría por miembros de la delegación judía ubicados en los balcones del recinto, el primer ministro judío reveló que, en simultáneo, los soldados israelíes estaban obligando a los gazatíes a sintonizar el discurso. Según él, para que sus palabras llegaran hasta los líderes de Hamás.

Hablando sobre la comunidad internacional, dijo que existe una guerra política contra Israel y que el mundo tiene “líderes débiles y necesitados” que permiten que esto ocurra. También aprovechó para recordar sus ataques al programa nuclear iraní, presentándolo como un logro.

“Eliminamos una amenaza existencial para Irán, para Israel, mejor dicho, y una amenaza mortal para el mundo civilizado. Disipamos una nube oscura que podría haberse cobrado millones y millones de vidas, pero, damas y caballeros, debemos permanecer vigilantes”, dijo.

Finalmente, el primer ministro israelí fue tajante al negar la posibilidad de que exista Palestina como un Estado. Sentenció que es “una locura y no lo haremos”, categorizándolo como un “suicidio nacional” para Israel.

“Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel”, dijo, añadiendo que sería “recompensar a los fanáticos que apoyaron” el ataque de 2023 contra su país.

Pese a esta negativa, en la antesala de esta asamblea varios antiguos aliados de Israel reconocieron la existencia de un Estado Palestino, como Francia, Canadá y Reino Unido.

