Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Israel y Hamás sellan primera fase del plan de paz de Trump: claves del acuerdo

Tras meses de negociaciones secretas y mediación internacional, Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca poner fin a más de dos años de guerra.

Redacción Mundo
09 de octubre de 2025 - 03:00 a. m.
Esta es una de las cuatro estatuas de leones de bronce situadas al final del emblemático puente Qasr el-Nile, de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, donde se firmará la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.
Esta es una de las cuatro estatuas de leones de bronce situadas al final del emblemático puente Qasr el-Nile, de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, donde se firmará la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.
Foto: AFP - KHALED DESOUKI

El pacto, cuya firma está prevista para este jueves 9 de octubre en El Cairo, llega dos años y un día después de los atentados perpetrados por la organización islamista en suelo israelí, que dejaron 1.200 muertos y cientos de secuestrados, y de la devastadora ofensiva de represalia de Israel, que ha causado más de 65.000 muertes, 1,9 millones de desplazados, hambruna y una gran destrucción en la Franja de Gaza. Estas son las claves del acuerdo.

¿Qué firmaron Israel y Hamás?

El pacto establece una tregua inmediata y el intercambio de rehenes y prisioneros. Hamás liberará a...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Hamás

Israel

Donald Trump

PremiumEE

Franja de Gaza

Palestina

Estados Unidos

Catar

Benjamin Netanyahu

Egipto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.