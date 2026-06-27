27 de junio de 2026 - 01:35 a. m.
Israel y Líbano celebran el acuerdo firmado en EE. UU., al que Hezbolá se opone
Israel y Líbano celebraron el viernes la firma de un acuerdo bajo el auspicio de Estados Unidos que busca allanar el camino hacia la paz entre los dos antiguos adversarios de Oriente Medio, un trato que el movimiento proiraní Hezbolá rechazó.
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