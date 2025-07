Japón define su rumbo político y económico en elecciones clave

El precio del arroz se ha duplicado en el último año, dando espacio para la oposición en las próximas elecciones de Japón. Foto: AFP - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo, 20 de julio, Japón celebrará elecciones para renovar la mitad de los escaños en la Cámara de Consejeros. En total, están en juego 124 de los 248 asientos del órgano legislativo, lo que podría cambiar el equilibrio de poder y afectar la aprobación de nuevas leyes.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y su aliado, Komeito, intentan retener la mayoría. Una derrota podría debilitar al primer ministro Ishiba y abrir la puerta a una reorganización política. Temas como la inflación, el alza del precio del arroz, los impuestos y la presión comercial de Estados Unidos han cobrado relevancia para los votantes.

Además del impacto interno, los analistas advierten que el resultado influirá en la deuda pública, la calificación crediticia del país y las negociaciones internacionales. Proyecciones indican que el PLD y Komeito podrían perder la mayoría, lo que reflejaría la tendencia descendente ya evidenciada en las últimas elecciones de la Cámara Baja.

Aunque la pérdida de mayoría no implicaría automáticamente la renuncia del gabinete, sí podría debilitar al primer ministro, forzándolo a negociar con una oposición que promueve estímulos fiscales.

Según el Financial Times, una derrota significativa limitaría la capacidad del PLD para gobernar y daría mayor protagonismo a los partidos minoritarios, incluso al punto de forzar la renuncia de Ishiba.

Otro actor inesperado es el partido de extrema derecha Senseito, que podría obtener entre 10 y 15 escaños, según Reuters. Creció gracias a su presencia en YouTube, donde difundía mensajes nacionalistas y teorías conspirativas que conectaron con el descontento ciudadano.

Uno de los temas que ha debilitado al oficialismo es el aumento del precio del arroz, que se ha duplicado en el último año. La oposición ha aprovechado ese malestar proponiendo recortes fiscales y más gasto social.

“Existe un 50 % de probabilidad de que la coalición gobernante pierda su mayoría en la Cámara Alta, lo que podría reabrir el debate sobre reducir la tasa del impuesto al consumo”, señaló Daiju Aoki, economista jefe para Japón en UBS SuMi Trust Wealth Management.

Los resultados serían un gran punto de inflexión. De perder la mayoría, el Gobierno tendría que pactar con la oposición para sacar adelante reformas fiscales y monetarias, en medio de un mercado nervioso y un entorno internacional incierto.

