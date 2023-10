Joe Biden: “Putin y Hamás quieren acabar con la democracia, eso tienen en común”

Joe Biden se dirigió a los estadounidenses después de llegar de su viaje a Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Foto: EFE - MIRIAM ALSTER / POOL

Tras una visita a Tel Aviv, donde se reunió con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, Joe Biden realizó un discurso en horario estelar desde Washington. La guerra entre Israel y Hamás, así como la que transcurre en paralelo entre Ucrania y Rusia, fueron los principales temas de su intervención. Esto ocurrió justo cuando la Cámara de Representantes del país norteamericano sigue sin presidente, pues los republicanos no se han puesto de acuerdo sobre quién debe ser el reemplazo de Kevin McCatrhy, tras su reciente expulsión del hemiciclo, y cuando los palestinos lloran las muertes de cientos de personas tras el bombardeo en un hospital de Gaza.

“Estamos ante un punto de inflexión en la historia”, dijo Biden al inicio de su discurso. “Lo que hagamos hoy determinará los resultados en las próximas décadas. Estados Unidos sigue comprometido con el derecho de los palestinos a la dignidad y la autodeterminación. Los actos de Hamás no eliminan eso”. Mezclando la guerra de Ucrania y Rusia con la de Israel y Hamás, el mandatario estadounidense aseguró que “Hamás y Putin tienen algo en común: quieren acabar con la democracia”. Al respecto, agregó: “Asegurar que Israel y Ucrania tengan éxito es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

También comentó que en su visita al país asiático, que desde el 7 de octubre está respondiendo al ataque terrorista perpetrado por Hamás, en el que también murieron estadounidenses y otros permanecen como rehenes del grupo islamista, vio israelíes fuertes y resilientes, pero también algunos con rabia y mucho dolor. Por ello, en medio de su discurso, destacó que Israel no debería cometer los mismos “errores” que cometió Estados Unidos después del 11 de septiembre, cuando, según dijo, los estadounidenses estaban “cegados por la ira”. “Por muy difícil que sea, no podemos renunciar a la paz, no podemos renunciar a una solución de dos Estados”.

Con estas palabras, Biden busca convencer a los estadounidenses de la necesidad de gastar miles de millones de dólares más en Israel y en Ucrania, incluso cuando la Cámara de Representantes, sin un líder, no puede aprobar nuevos gastos en las dos guerras, informó Reuters. Al respecto, durante su más reciente discurso, dijo: “Mañana enviaré al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyar a nuestros socios críticos, incluidos Israel y Ucrania. Es una inversión inteligente, que pagará dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones”.

Antes de su discurso, Biden lo advirtió a través de un mensaje en redes sociales: “Los ataques terroristas de Hamás contra Israel, la necesidad de asistencia humanitaria en Gaza, la brutal guerra en curso de Rusia contra Ucrania: estamos en un punto de inflexión global que es más grande que los partidos o la política”.

