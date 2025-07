Kim Jong Un pide a soldados de Corea del Norte prepararse “para una guerra real”

El líder norcoreano Kim Jong Un (C) observa un concurso de tiro entre subunidades de artillería de grandes unidades combinadas del Ejército Popular de Corea. Foto: AFP - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El líder norcoreano, Kim Jong Un, urgió a su ejército a prepararse “para una guerra real”, al observar un concurso de disparo de unidades de artillería, informó el jueves la prensa estatal.

Su declaración se dio luego de que su país enviara soldados y armas para apoyar a Rusia en su ofensiva de más de tres años en Ucrania.

Imágenes de video divulgadas el jueves por la estatal Televisión Central de Corea mostraron a los soldados de las unidades de artillería disparando proyectiles al mar.

Kim aparece mirando por unos binoculares desde un puesto de observación, acompañado de dos oficiales militares, aunque no se reveló el sitio del concurso, efectuado el miércoles.

En otra foto se ve a Kim arengando a los soldados en uniforme de combate.

Agencias de inteligencia de Corea del Sur y occidentales reportaron que Pyongyang envió el año pasado más de 10.000 soldados a la región rusa de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Unos 600 soldados norcoreanos murieron y miles resultaron heridos combatiendo por Rusia, según fuentes surcoreanas.

Corea del Norte y Rusia, ambos bajo fuertes sanciones internacionales, firmaron el año pasado un acuerdo militar que incluye una cláusula de defensa mutua, durante una rara visita del presidente Ruso, Vladimir Putin, a Pyongyang.

Kim Jong Un reafirmó su apoyo total a Rusia en la guerra de Ucrania durante una entrevista con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el 13 de julio en Wonsan, este del país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com