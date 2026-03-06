Publicidad

Guerra en Medio Oriente: ¿qué implicaría el involucramiento de los kurdos en el conflicto?

El papel de los kurdos podría abrir un nuevo frente en el conflicto entre Irán y los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Laura Henao Arévalo
06 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Un miembro kurdo iraní peshmerga del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDK) inspecciona los daños sufridos en el campamento Azadi del PDK tras un ataque transfronterizo iraní en la ciudad de Koye (Koysinjaq), al este del distrito de Erbil, en la región autónoma kurda del norte de Irak, el 3 de marzo de 2026.
Foto: Agencia AFP

En el complejo ajedrez geopolítico de Medio Oriente, los kurdos se perfilan como un nuevo actor clave cuya participación en los enfrentamientos podría intensificar el conflicto regional entre los aliados de Estados Unidos y Teherán. Ante la escalada desatada tras las acciones de Washington y Tel Aviv sobre el régimen iraní, algunos sectores evalúan la posibilidad de que fuerzas kurdas se conviertan en un frente adicional contra Irán.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra la República de mayoría persa, lo que...

