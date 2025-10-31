La caída de El Fasher y la catástrofe en Sudán: poca respuesta y demasiado tarde

La madre de una niña de un año que llegó gravemente desnutrida e inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tawila le toma la mano. Foto: Aurélie Lécrivain/MSF - Aurélie Lécrivain

El conflicto en Sudán ha vuelto a estar en el foco noticioso del mundo por la gravedad humanitaria que enfrentan sus habitantes, con denuncias sobre las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que disputa el poder con el débil gobierno de facto, por haber presuntamente asesinado a más de 2.000 civiles en la toma de El Fasher. Se trata de un enfrentamiento de más de 500 días entre ambos bandos que terminó con la caída de esta región del Darfur, la mayor zona en disputa del país.

“El lunes, en un solo día, nuestros equipos de Tawila...