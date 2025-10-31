Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La caída de El Fasher y la catástrofe en Sudán: poca respuesta y demasiado tarde

Mientras la atención global se concentra en otros conflictos, la caída de El Fasher ha dejado una ola de terror con miles de asesinatos, desplazamientos, hambre y violencia en el corazón de Darfur.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
31 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
La madre de una niña de un año que llegó gravemente desnutrida e inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tawila le toma la mano.
La madre de una niña de un año que llegó gravemente desnutrida e inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Tawila le toma la mano.
Foto: Aurélie Lécrivain/MSF - Aurélie Lécrivain

El conflicto en Sudán ha vuelto a estar en el foco noticioso del mundo por la gravedad humanitaria que enfrentan sus habitantes, con denuncias sobre las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que disputa el poder con el débil gobierno de facto, por haber presuntamente asesinado a más de 2.000 civiles en la toma de El Fasher. Se trata de un enfrentamiento de más de 500 días entre ambos bandos que terminó con la caída de esta región del Darfur, la mayor zona en disputa del país.

“El lunes, en un solo día, nuestros equipos de Tawila...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Sudan

el fasher

FAR

Sudan FAR

Médicos sin dronteras

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.