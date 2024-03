La casa de la corresponsal de la W Radio en Gaza fue bombardeada

Un avión lanzó ayuda humanitaria sobre el norte de la Franja de Gaza. La comunidad internacional está combinando esfuerzos para aumentar la asistencia humanitaria a los residentes de Gaza afectados por el conflicto en curso. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Un reciente bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza impactó la casa familiar de la periodista Huda Emad Hegazi, corresponsal de W Radio en el enclave palestino, informó la emisora. Un primo suyo de 9 años falleció tras el ataque, sobre el cual, hasta el momento, no se sabe con certeza la cifra de heridos ni de muertos. En sus informes, la periodista ha dejado en claro que los gazatíes no tienen un lugar seguro al cual ir para refugiarse y que, en cuanto a sus familiares, ellos permanecen dentro del territorio, donde sufren por la falta de alimento.

Ella tiene 25 años, de los cuales 18 vivió en España. En 2016 viajó a Gaza a visitar a su familia, y, tras el cierre del paso fronterizo Rafah, junto a Egipto, se quedó en el territorio palestino, donde estudió filología inglesa. Cuando Hamás llevó a cabo el ataque contra Israel, el 7 de octubre de 2023, empezó a narrar el conflicto para medios iraníes, venezolanos y colombianos. Se convirtió en corresponsal de guerra, casi que de forma inesperada. “Había sido colaboradora puntual, pero no tenía experiencia cubriendo un conflicto y menos de esta magnitud”, le comentó al medio La Vanguardia: “Es duro cubrir una guerra y más aún lejos de tu gente (...). Envío dinero, pero es duro. La gente come el grano que antes le daba al ganado, lo tritura y hace pan. Los precios se han disparado: el kilo de pan cuesta 20 euros y el de harina, 18 euros”.

Al medio español le comentó que trabaja de sol a sol, que, “como cualquier gazatí, vivo con miedo de que me caiga una bomba, maten a mi familia o paso hambre porque no hay alimentos. Israel ha convertido Gaza en una tierra fantasma. Cada día veo destrucción, ruinas, deshechos... Te levantas con nuevas cifras de muertes y heridos. Afecta a nivel físico y psicológico (...). La población no puede más”. Algo de eso también le comentó a la W: “No hay zonas seguras en la Franja de Gaza (…). Encontrarse en cualquier vivienda, aunque no se pertenezca a ningún movimiento de resistencia, no es seguro. En el momento en el que sucede un bombardeo, se puede perder la vida”.

La situación la ha descrito como desesperante, sobre todo por la falta de acceso a alimentos. En los últimos días, se han conocido diversos episodios en los que palestinos han muerto esperando la ayuda humanitaria. De hecho, hace algunas semanas, más de cien gazatíes fallecieron cerca de un convoy de asistencia, en el que, en medio del caos, las fuerzas israelíes reconocieron que abrieron fuego. Algunos tenían heridas de bala y otros fueron atropellados por los mismos camiones cargados con comida. Apenas la semana pasada, otros 20 palestinos fallecieron en Gaza antes de recibir ayuda humanitaria.

En medio de este panorama, varias organizaciones internacionales, como la ONU, han hablado del riesgo de hambruna en Gaza, que cada vez es más latente, y varios países, como Estados Unidos, han liderado esfuerzos para hacer llegar asistencia de diferentes formas, como a través de lanzamientos aéreos. Asimismo, han tomado lugar iniciativas por mar, como el envío del primer barco cargado con comida desde Chipre hasta la Franja, y que llegó hacia finales de la semana pasada. Algunos han criticado que estas estrategias no pueden reemplazar el ingreso por tierra de la ayuda humanitaria y que los esfuerzos diplomáticos deben estar centrados en acabar con el asedio israelí en el enclave.

