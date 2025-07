La cifra: casi 800 palestinos fueron asesinados mientras buscaban comida en Gaza

Palestinos desplazados esperan recibir ayuda del PMA tras su llegada exitosa a los almacenes de la organización en la ciudad de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Gaza, intentar obtener comida en los centros de ayuda humanitaria es una “trampa mortal”, han subrayado en reiteradas ocasiones los palestinos y las organizaciones de derechos humanos. Ahora, nuevas cifras de la ONU lo ratifican.

Al menos 798 personas han muerto mientras intentaban recibir ayuda alimentaria en Gaza desde finales del pasado mayo, informó este viernes 11 de julio la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Del total, 615 asesinatos por fuego israelí ocurrieron mientras los palestinos se encontraban en las inmediaciones de centros de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (FGH por sus siglas en inglés), una organización privada, pero respaldada por Estados Unidos e Israel.

Entre las víctimas mortales se encuentran 183 personas que se encontraban en las rutas de los convoyes de ayuda.

Las letales cifras pueden ser aún mayores, ya que se trata de registros contabilizados desde el 27 de mayo hasta el 7 de julio, mientras el Ejército israelí continúa atacando esos centros, además de otros puntos a lo largo del enclave.

“Hasta el 7 de julio, hemos registrado 798 muertes, incluidas 615 en las inmediaciones de los emplazamientos de la Fundación Humanitaria de Gaza y 183, presumiblemente, en la ruta de los convoyes de ayuda”, ratificó desde Ginebra Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).





El Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre este informe, pero en ataques previos ha justificado que sus soldados disparan en esos centros al sentirse “amenazados”, por los palestinos hambrientos y desarmados.

La entidad de la ONU señala que las restricciones militares israelíes y la violencia recurrente siguen dificultando la entrega de asistencia humanitaria en Gaza, incluso después de que Israel flexibilizara su bloqueo total de 11 semanas en mayo.

Desde entonces el Estado de mayoría judía ha permitido la entrada de alimentos y agua, pero a cuentagotas. De hecho, así advirtió que procedería desde un inicio. El pasado 19 de mayo, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró que los gazatíes solo recibirían “un pan pita y un plato de comida al día”.

Esa cantidad ha resultado ser incluso menor para miles de personas que pasan días sin comer. Mujeres, hombres y niños que se han arriesgado a acudir a esos lugares para buscar alimentos para sus familias son blanco de disparos o ataques aéreos.

La fundación respaldada por Washington e Israel utiliza empresas privadas de seguridad y logística estadounidenses para introducir suministros en Gaza, eludiendo en gran medida un sistema liderado por la ONU que, según Israel, había permitido que militantes de Hamás se beneficiaran de la ayuda.

La Organización de Naciones Unidas ha calificado el plan de “inherentemente inseguro” y una violación de las normas de imparcialidad humanitaria.

Israel recrucede sus ataques en todo Gaza

Al menos diez personas murieron en un bombardeo del Ejército israelí hacia la media noche entre el jueves y este viernes 11 de julio sobre la escuela Halima al Sadia de Jabalia, en el norte del territorio gazatí. El lugar albergaba refugiados, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Las imágenes difundidas por medios como Quds-vinculado a Hamás-y periodistas independientes gazatíes tras el ataque muestran unos seis cuerpos amortajados con mantas. Entre ellos, descubierto, está el de un niño.

Las escuelas en la Franja de Gaza que siguen en pie se han convertido la mayoría en refugios para la población desplazada. El 90 %, de un total de 2,1 millones, lo es, según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

Las grabaciones del lugar tras el ataque muestran a los equipos de emergencias recogiendo heridos y cadáveres en medio de la noche, rodeados por cientos de personas que observan o ayudan a cargar las camillas en las ambulancias.

“Entre el 1 y el 8 de julio, se informó de ataques contra al menos siete escuelas que refugiaban a desplazados internos, incluyendo algunas que ya habían sido atacadas la semana previa”, en ataques que mataron a 42 personas, denunció en un informe difundido ayer la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La OCHA dijo que, sin embargo, muchos gazatíes vuelven a estas escuelas dañadas a causa de la falta de refugios a lo largo del enclave.

El 85 % de la Franja se encuentra en estos momentos sometida a órdenes de evacuación israelíes o se ha convertido directamente en una zona militarizada del Ejército de Israel, según la OCHA.

En este contexto, casi toda la población permanece hacinada o en las playas de Mawasi en el sur (unos 425.000 gazatíes) o en Ciudad de Gaza (norte).

Desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023, en respuesta al ataque de Hamás contra su territorio ese día (en el que los milicianos gazatíes mataron a unas 1.200 personas), el Ejército israelí ha acabado con la vida de casi 57.800 gazatíes.

Diplomáticos de la UE presentan diez opciones para sancionar a Israel

En medio del horror que empeora con el paso de las horas en el sitiado enclave palestino, el servicio diplomático de la Unión Europea (UE) ha elaborado una lista de diez opciones para sancionar a Israel.

Los funcionarios señalan que han encontrado indicios de que el país dirigido por Benjamin Netanyahu ha violado sus obligaciones en materia de derechos humanos por su conducta tanto en Gaza como en Cisjordania.

En un documento de cinco páginas, los ministros de Asuntos Exteriores señalan que la UE debatirá la próxima semana las diez alternativas para sancionar al Estado de mayoría judía. Entre ellas, suspender el acuerdo de asociación entre la UE e Israel o la exención de visados ​​para israelíes, congelar las condiciones comerciales preferenciales o poner fin a la participación de Israel en los programas europeos de investigación e intercambio de estudiantes.

Sin embargo, por ahora no hay certeza sobre si alguna de esas propuestas prosperará. Hasta el momento, solo un Estado miembro, España, ha impulsado la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, que requiere unanimidad del bloque para implantar la medida. Incluso, los gobiernos que más apoyan a Palestina en la UE se muestran reacios a respaldar cualquier medida que reduzca los contactos interpersonales.

El documento fue publicado después de que la Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunciara un acuerdo potencialmente significativo con Israel para aumentar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Poco después de ese anuncio, el jueves 10 de julio, Israel siguió causando más muertes con bombardeos. Y Netanyahu señaló que está abierto a alcanzar un alto el fuego en Gaza- en las negociaciones indirectas en curso, en Doha-, pero advirtió que retomará los ataques tras los eventuales 60 días de tregua, al insistir en su objetivo declarado de “eliminar” a Hamás. 👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com