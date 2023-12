La Cruz Roja fue demandada en Israel por familiares de rehenes de Hamás

Un hombre colgó fotografías de rehenes de Hamás en Gaza, en una casa incendiada en el kibutz Beeri, cerca de la frontera de la Franja, en el sur de Israel. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Los intentos por establecer una tregua similar a la de finales de noviembre, con la que se logró la liberación de 105 rehenes de Hamás, a cambio de dejar en libertad a 240 palestinos detenidos por Israel, siguen. A la par, las presiones de las familias de los secuestrados aumentan, como con la reciente demanda civil que presentaron en contra de la Cruz Roja en un tribunal israelí, y varios países intentan mediar para lograr una negociación similar a la de hace un mes.

Decenas de personas que fueron secuestradas en Israel el 7 de octubre, tras el ataque sorpresa que dejó alrededor de 1.200 fallecidos en el Estado Judío, o que están relacionadas con quienes permanecen como rehenes del grupo islamista palestino, presentaron una demanda en contra de la Cruz Roja Internacional, argumentando que la organización no ha cumplido con su obligación de ayudar a las víctimas del conflicto armado y la violencia, ni ha cumplido con proteger sus vidas y su dignidad.

La demanda, presentada el jueves en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, dice que la Cruz Roja no visitó a los rehenes en cautiverio para comprobar su salud, proporcionarles medicamentos y luego informar a sus familiares sobre su bienestar. La denuncia también afirma que la institución “no hizo ni está haciendo lo suficiente para lograr su liberación”. La demanda se presentó justo cuando la organización está recibiendo presión política por parte de los ciudadanos y de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, para que logre persuadir a Hamás de que permita que sus trabajadores humanitarios y paramédicos visiten a los rehenes restantes, que se creen que son unos 129.

Esta reclamación civil fue presentada, en nombre de exrehenes y familiares, por el Centro Legal Shurat HaDin-Israeli, un grupo israelí de derechos humanos, y busca alrededor de US$2,8 millones en daños y perjuicios, así como una orden judicial que ordene a la Cruz Roja visitar a las personas que permanecen como rehenes en Gaza. Jason Straziuso, portavoz de la organización, citado por The New York Times, dijo que el grupo no ha visto aún la demanda, además de que aclaró que no sabe dónde están retenidos los secuestrados y que no podría visitarlos sin garantías de paso seguro, tanto de Hamás como del Ejército israelí, debido a los combates activos.

“Incluso si supiéramos dónde están retenidos los rehenes, es muy posible que aparecer en la puerta sin previo aviso pueda ponerlos en peligro, y nunca haríamos eso, a menos que existieran acuerdos”, agregó Straziuso, quien puntualizó: “La gente dice ‘simplemente vayan a visitarlos’, pero es posible que no comprendan lo difícil que es hacerlo”.

Las súplicas para que los secuestrados de Hamás vuelvan a sus casas

Uno de los rehenes recién liberados, Ofir Engel, de 18 años, habló esta semana desde el kibutz Beeri, donde fue tomado por la fuerza por el grupo islamista. Allí, participando de una ceremonia, comentó: “Uno de los momentos más difíciles fue cuando los terroristas nos sumieron en una oscuridad total, con bombas cayendo sin cesar a nuestro alrededor. Yo estuve allí y mientras los rehenes lo estén, están en peligro, en todo momento (...). Todos deben volver a casa, ya”.

Por estos días, también, el jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, viajó a El Cairo para discutir sobre una nueva “tregua provisional de una semana a cambio de la liberación de 40 prisioneros israelíes, mujeres, niños y hombres”, explicó a la AFP una fuente próxima al movimiento islamista.

En paralelo, Israel discute con Catar y Estados Unidos para intentar conseguir una tregua que conduzca a la liberación de rehenes. Un alto cargo israelí explicó que “hubo algunos avances” tras “dos reuniones con los cataríes la semana pasada”. En palabras suyas, recopiladas por la agencia de noticias: “Estamos dispuestos a negociar una nueva fórmula sobre (la liberación de) los rehenes. (...). Para ello, necesitaremos una nueva pausa humanitaria como la primera. Sin embargo, antes y después de eso, estamos comprometidos en lograr nuestro principal objetivo: acabar con la existencia de Hamás”. Ahora bien, el grupo aseguró el jueves que el objetivo israelí de eliminarlo “está condenado al fracaso”, según un mensaje de audio de Abu Obeida, portavoz de su brazo militar.

