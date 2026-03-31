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La cúpula de Irán tiene dificultades para coordinarse, dicen funcionarios

Notas de papel y paranoia. Así es el precario sistema de comunicación que mantiene con vida lo que queda del liderazgo iraní.

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Julian E. Barnes, Adam Goldman y Ronen Bergman | The New York Times
31 de marzo de 2026 - 05:58 p. m.
Iraníes durante una demostración en apoyo al líder supremo de su país, Mojtaba Jamenéi.
Iraníes durante una demostración en apoyo al líder supremo de su país, Mojtaba Jamenéi.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Decenas de dirigentes iraníes han muerto desde que comenzó la guerra hace cuatro semanas, y aquellos que sobreviven han tenido dificultades para comunicarse.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha fisurado al gobierno iraní, lo que ha dificultado su capacidad para tomar decisiones y coordinar ataques de represalia de mayor envergadura, según funcionarios familiarizados con las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses y occidentales.

Varias decenas de dirigentes iraníes y sus adjuntos han muerto desde que...

Por Julian E. Barnes, Adam Goldman y Ronen Bergman | The New York Times

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Rubén Robayo(07277)Hace 13 minutos
El Espectador podría hacer algo mejor que repetir la propaganda gringa. "Los funcionarios (gringos e israelíes) dicen..." por favor, hay muchas mas fuentes.
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