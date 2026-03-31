La cúpula de Irán tiene dificultades para coordinarse, dicen funcionarios

Iraníes durante una demostración en apoyo al líder supremo de su país, Mojtaba Jamenéi.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH
Decenas de dirigentes iraníes han muerto desde que comenzó la guerra hace cuatro semanas, y aquellos que sobreviven han tenido dificultades para comunicarse.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha fisurado al gobierno iraní, lo que ha dificultado su capacidad para tomar decisiones y coordinar ataques de represalia de mayor envergadura, según funcionarios familiarizados con las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses y occidentales.
Varias decenas de dirigentes iraníes y sus adjuntos han muerto desde que...
Por Julian E. Barnes, Adam Goldman y Ronen Bergman | The New York Times
Conoce más