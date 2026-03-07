Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La fundación mítica de Israel

Cómo Israel usó la burocracia, el cambio de nombres y leyes de “ausencia” para convertir el desplazamiento masivo en un hecho permanente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Klaus Ziegler*
07 de marzo de 2026 - 04:15 p. m.
La ocupación, el desplazamiento y, en numerosos casos, la destrucción total de aldeas enteras y de centenares de localidades por parte de Israel se encuentran muy bien documentados.
La ocupación, el desplazamiento y, en numerosos casos, la destrucción total de aldeas enteras y de centenares de localidades por parte de Israel se encuentran muy bien documentados.
Foto: EFE - ABIR SULTAN

Recuerdo, hace ya varios años, haber leído Arrow in the Blue, el primer volumen de la autobiografía del escritor judío húngaro Arthur Koestler. En esas páginas, Koestler reconstruye, con el ardor y el optimismo de la juventud, su fascinación por el sueño sionista, el retorno bíblico a la tierra prometida, el proyecto pionero, la épica de edificar un hogar en un paisaje árido y hostil. La creación del Estado de Israel, en la prosa de Koestler, adquiere la forma de una epopeya moral: hay inocencia, hay necesidad, hay amenaza y por tanto...

Por Klaus Ziegler*

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Más países

PremiumEE

Israel

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.