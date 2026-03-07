La fundación mítica de Israel

La ocupación, el desplazamiento y, en numerosos casos, la destrucción total de aldeas enteras y de centenares de localidades por parte de Israel se encuentran muy bien documentados. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Recuerdo, hace ya varios años, haber leído Arrow in the Blue, el primer volumen de la autobiografía del escritor judío húngaro Arthur Koestler. En esas páginas, Koestler reconstruye, con el ardor y el optimismo de la juventud, su fascinación por el sueño sionista, el retorno bíblico a la tierra prometida, el proyecto pionero, la épica de edificar un hogar en un paisaje árido y hostil. La creación del Estado de Israel, en la prosa de Koestler, adquiere la forma de una epopeya moral: hay inocencia, hay necesidad, hay amenaza y por tanto...