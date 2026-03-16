La guerra de Irán no es de Europa ni de la OTAN: las respuestas a los pedidos de Trump

La bandera de la Unión Europea ondea en la sede del bloque de países. Foto: AFP - HATIM KAGHAT

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La guerra en Oriente Medio sigue, y sin saber cuándo va a terminar. Entretanto, el presidente Donald Trump continúa presionando a los aliados de Estados Unidos, como Francia y el Reino Unido, para que lo ayuden a garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Se mostró, en ese sentido, algo crítico frente a los demás países: “Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”.

Entretanto, algunos han dejado clara su postura frente a la guerra. Más temprano el lunes, a través de una rueda de prensa, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, una de las principales víctimas de los reclamos del republicano, enumeró tres puntos al respecto: “Protegeremos a nuestra gente en la región, no nos dejaremos arrastrar a la guerra en general y seguiremos trabajando para lograr una pronta resolución que devuelva la seguridad y la estabilidad a la región”.

Tal vez una respuesta más contundente llegó desde Alemania. La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”, afirmó el portavoz del Gobierno: “La OTAN es una alianza para la defensa del territorio” de sus miembros y, en la situación actual, “no existe el mandato para desplegarla”. El funcionario concluyó diciendo que “esta no es la guerra de la OTAN”.

Mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunían para debatir la exigencia de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que es importante que Estados Unidos e Israel definan “cuándo consideran que se han alcanzado los objetivos militares de su despliegue. Necesitamos mayor claridad sobre ese punto”.

De hecho, dicho encuentro terminó rechazando la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval “Aspides” (desplegada con fines defensivos en el mar Rojo desde 2024) en el estrecho de Ormuz. En cambio, desde allí se instó a rebajar la tensión en la zona. “Esta no es la guerra de Europa”, indicó la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa: “Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin”.

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