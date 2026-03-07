La guerra en Oriente Medio, en claves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), saluda junto a la primera dama, Melania Trump, mientras un equipo del Ejército estadounidense traslada a los soldados muertos tras los ataques a Irán. Foto: EFE - WILL OLIVER

¿Cómo se inició todo?

Israel y Estados Unidos atacaron distintas ciudades de Irán el sábado 28 de febrero. Decenas de civiles fueron reportados muertos en las primeras horas y, en la noche, se confirmó la muerte del líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenéi, quien llevaba gobernando 37 años. Además de un líder estatal, era un líder espiritual para el islam chiita.

¿Por qué atacaron Estados Unidos e Israel?

Estados Unidos lanzó su operación Furia Épica el sábado de la semana pasada con el argumento de eliminar la amenaza nuclear y misilística que representa el régimen de Teherán.

Según el...