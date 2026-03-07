Publicidad

La guerra en Oriente Medio, en claves

Se completó una semana desde que EE. UU. e Israel atacaron a Irán. El balance: cientos de civiles muertos, miles de desplazados, un vecindario en vilo mientras el transporte marítimo y aéreo de la región contienen la respiración.

María Alejandra Medina
07 de marzo de 2026 - 10:01 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), saluda junto a la primera dama, Melania Trump, mientras un equipo del Ejército estadounidense traslada a los soldados muertos tras los ataques a Irán.
Foto: EFE - WILL OLIVER

¿Cómo se inició todo?

Israel y Estados Unidos atacaron distintas ciudades de Irán el sábado 28 de febrero. Decenas de civiles fueron reportados muertos en las primeras horas y, en la noche, se confirmó la muerte del líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenéi, quien llevaba gobernando 37 años. Además de un líder estatal, era un líder espiritual para el islam chiita.

¿Por qué atacaron Estados Unidos e Israel?

Estados Unidos lanzó su operación Furia Épica el sábado de la semana pasada con el argumento de eliminar la amenaza nuclear y misilística que representa el régimen de Teherán.

Según el...

María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
