La guerra entre EE. UU. e Irán terminó, pero el verdadero ganador sigue en disputa

El presidente iraní, Masud Pezeshkian firma este jueves el memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre el fin de la guerra impuesta contra Irán.
Foto: EFE - .
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Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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