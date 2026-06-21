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La guerra entre EE. UU. e Irán terminó, pero el verdadero ganador sigue en disputa

La firma del memorando entre Washington y Teherán puso fin a los combates, pero no al debate sobre el verdadero balance de una guerra en la que la victoria militar y el éxito estratégico parecen haber tomado caminos distintos.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
21 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian firma este jueves el memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre el fin de la guerra impuesta contra Irán.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian firma este jueves el memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre el fin de la guerra impuesta contra Irán.
Foto: EFE - .

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Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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