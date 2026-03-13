La guerra invisible: el uso de IA por parte de EE. UU. contra Irán

Esta imagen satelital muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán. Foto: AFP - AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR

Las guerras modernas se planean y ejecutan de forma más silenciosa e invisible, con la inteligencia artificial (IA) y los ciberataques como protagonistas en los conflictos globales. Estados Unidos ha empleado la IA como pieza clave —y controvertida— en su guerra contra Irán.

El Ejército de Estados Unidos confirmó el empleo de diversas herramientas de IA en la guerra contra Irán, en un contexto de alarma creciente por el alza de víctimas civiles en el conflicto. El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM),...