Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La guerra invisible: el uso de IA por parte de EE. UU. contra Irán

Estados Unidos usa inteligencia artificial y ciberataques en Irán, acelerando decisiones militares, mientras crece el debate ético sobre control humano y víctimas civiles.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
13 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Esta imagen satelital muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán.
Esta imagen satelital muestra columnas de humo saliendo de una base naval en Konarak, en el sur de Irán.
Foto: AFP - AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR

Las guerras modernas se planean y ejecutan de forma más silenciosa e invisible, con la inteligencia artificial (IA) y los ciberataques como protagonistas en los conflictos globales. Estados Unidos ha empleado la IA como pieza clave —y controvertida— en su guerra contra Irán.

El Ejército de Estados Unidos confirmó el empleo de diversas herramientas de IA en la guerra contra Irán, en un contexto de alarma creciente por el alza de víctimas civiles en el conflicto. El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM),...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Más Países

América

Estados Unidos

Irán

Israel

Palestina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.