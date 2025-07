La hambruna y la negociación, las preguntas claves para una tregua en Gaza

Los palestinos se reúnen en un punto de distribución de alimentos en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 19 de julio de 2025. Foto: AFP - EYAD BABA

Desde el 6 de julio, Israel y Hamás negocian indirectamente en Catar para tratar de acordar una tregua en Gaza. Pero la distancia en las posiciones de unos y otros y la deficiente comunicación con el mando militar de los islamistas complican la tarea, mientras se acrecienta el temor a una hambruna generalizada.

Estados Unidos sigue presionando, y anunció que su enviado especial Steve Witkoff viajará a Europa esta semana, para hablar de la instauración de una tregua y la apertura de un corredor de ayuda humanitaria. El emisario podría ir luego a Oriente Medio.

¿Qué quiere cada parte?

Tras más de dos semanas de esfuerzos, la mediación ejercita por Catar, que alberga las negociaciones, Egipto y Estados Unidos se encuentran empantanadas.

La propuesta formulada consiste en una tregua de 60 días, y en la entrega de diez rehenes vivos a cambio de la liberación de cientos de palestinos, actualmente encarcelados en Israel.

Hamás insiste en que el acuerdo que se alcance debe incluir garantías sobre el fin de la guerra, y de forma duradera.

Israel se resiste a dar ya esas garantías, y estima que Hamás debe ser privado de sus capacidades de gobierno y militares, antes de hablar de paz.

“La realidad es que, por razones de política interna, ni [el primer ministro israelí] Benjamin Netanyahu ni los líderes de Hamás en Gaza están interesados en un resultado rápido y una tregua de amplio alcance”, apunta Karim Bitar, profesor de estudios sobre Oriente Medio en la escuela francesa de ciencias políticas Sciences Po.

“Ambos tendrían que responder a preguntas serias ante sus respectivos públicos”, añade.

¿Está afectando la guerra al desarrollo de las conversaciones?

El gobierno israelí dice estar abierto a un compromiso, pero sobre el terreno, las tropas han expandido en los últimos días sus operaciones a zonas de la Franja de Gaza, como la de Deir el Balah, que habían estado a salvo de combates.

Los medios israelíes han reportado que los negociadores de Hamás presentes en Doha han sido incapaces de comunicar de forma directa con los jefes militares en Gaza para aprobar los planes de retirada del ejército israelí del enclave.

“Hay aspectos técnicos difíciles de resolver, por la desconexión creciente entre los líderes de Hamás en Gaza y los negociadores enviados a Doha”, apunta Karim Bitar.

Andreas Krieg, analista especializado en Oriente Medio en el King’s College de Londres, afirma que “las conversaciones están progresando, técnicamente, pero en la prácticas se acercan a un estancamiento”.

“Lo que hay sobre la mesa en este momento es otro acuerdo de canje de prisioneros, y no un alto el fuego de verdad”, estima.

Hamás tiene un dilema. Y es que al tiempo que está bajo presión para obtener concesiones de Israel, “afronta por otro lado una situación humanitaria cada vez más desesperada”.

“Los líderes deben de estar debatiendo qué tan lejos pueden llegar para alcanzar un compromiso, sin dar la impresión de rendirse políticamente”, explica Krieg.

¿Facilitará el hambre la obtención de un acuerdo?

Más de 100 organizaciones de ayuda advirtieron este miércoles de que se está propagando una “hambruna masiva” en la Franja de Gaza.

El martes, el jefe de uno de los principales hospitales dijo que 21 niños habían muerto de hambre y desnutrición en un lapso de tres días.

“La presión humanitaria está subiendo mucho”, observa Andreas Krieg. Hamás está sometido a “la desesperación creciente de la población, lo cual podría obligarle a aceptar un pacto temporal, que alivie el sufrimiento”.

Pero aunque Hamás aceptara ceder en algunos puntos, Israel seguirá en posición de fuerza, y no habrá una tregua duradera mientras no lo quiera el gobierno de Netanyahu.

“A menos que Estados Unidos y Catar (...) incrementen significativamente la presión sobre Israel, me temo que esta ronda de negociaciones fracasará como fracasaron las anteriores”, opina Karim Bitar.

