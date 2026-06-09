La histórica ciudad de Tiro vuelve al centro de la guerra entre Israel y Hezbolá

Familiares, rescatistas y miembros de la Defensa Civil Libanesa despidieron en Tiro a tres paramédicos que murieron en un bombardeo israelí en Majdal Zoun, al sur del Líbano. Foto: EFE - Edgar Gutiérrez

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En uno de los episodios más mortíferos registrados en la ciudad histórica de Tiro, al sur del Líbano, desde el inicio de la escalada entre Israel y Hezbolá, las fuerzas israelíes intensificaron sus ataques este martes 9 de junio. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos ocho personas perdieron la vida tras los bombardeos, que se produjeron luego de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu emitiera por primera vez una orden de evacuación que abarca a toda la ciudad.

La ofensiva ocurre en un contexto de creciente tensión regional, apenas días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anticipara la posibilidad de un acuerdo cercano con Irán. No obstante, desde Teherán se ha advertido que la continuidad de los ataques israelíes en territorio libanés constituye una línea roja, lo que podría desencadenar una nueva fase de represalias a gran escala.

Tiro, ubicada en el sur del país y considerada una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, ha quedado nuevamente en el centro de la violencia en la frontera libanesa. La ciudad ha sufrido en los últimos meses el impacto de ataques aéreos, bombardeos de artillería y operaciones con drones en un contexto de enfrentamientos reiterados entre Israel y Hezbolá.

Mientras Israel insiste en ampliar sus acciones militares, autoridades libanesas y organismos humanitarios advierten sobre el costo creciente para la población civil, atrapada entre los ataques y la falta de condiciones mínimas para resguardarse.

En Tiro, la orden de evacuación generó pánico y confusión entre los residentes, muchos de los cuales tuvieron que abandonar sus viviendas en cuestión de horas. La decisión también puso de relieve el impacto directo de la ofensiva israelí sobre zonas urbanas densamente pobladas.

Las víctimas mortales de este martes se suman a una larga lista de civiles afectados por la campaña aérea israelí, que ha golpeado viviendas, carreteras y zonas residenciales. Organizaciones locales y autoridades sanitarias han advertido que el sistema de salud en las áreas afectadas opera bajo presión extrema, con dificultades para atender a los heridos y para responder a la magnitud de los daños.

Tiro, la ciudad historica que hoy esta bajo ataques

Tiro es considerada una ciudad historica, ya que es uno de los principales centros de la civilización fenicia, con orígenes que se remontan a la Edad del Bronce y una ocupación humana continuada durante miles de años.

Fue una ciudad portuaria estratégica en la costa mediterránea del actual Líbano, dividida antiguamente entre una zona insular y otra continental, lo que la convirtió en una plaza comercial y naval de gran peso en el Mediterráneo oriental. Su nombre se asocia con “roca”, una referencia a su fortaleza natural y a su ubicación sobre un promontorio costero.

Tiro alcanzó gran prestigio como centro de comercio, navegación y producción artesanal. Uno de sus productos más famosos fue la púrpura tiria, un tinte muy valioso en la Antigüedad, elaborado a partir de moluscos marinos.

Desde Tiro salieron navegantes y colonos fenicios que fundaron o impulsaron asentamientos en distintos puntos del Mediterráneo, entre ellos Cartago, Cádiz, Sicilia y Cerdeña. Por eso, la ciudad no solo fue importante en el Líbano actual, sino también en la historia marítima del Mediterráneo.

Hoy conserva restos de distintas etapas históricas, incluidas huellas fenicias, griegas, romanas y posteriores, lo que le da un valor arqueológico excepcional. Esa riqueza patrimonial llevó a que la UNESCO la declarara Patrimonio Mundial.

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