La inundación repentina en Nepal abre nuevas preguntas sobre los glaciares del Himalaya

Foto cedida por Greenpeace de un glaciar en San Juan, Argentina, donde organizaciones ambientales alertan sobre los riesgos de la reforma a la ley de protección de glaciares. Foto: EFE - Daniel Beltrá

La mortífera inundación del miércoles en Nepal probablemente fue provocada, al menos en parte, por un enorme trozo de hielo que se desprendió de un glaciar y cayó en cascada cientos de metros hacia el valle inferior, según una evaluación inicial realizada por un grupo de geólogos y glaciólogos. El fenómeno se conoce como “avalancha de hielo”.

“Parece que un glaciar de la zona básicamente se desprendió en una ruptura limpia, lo que le permitió caer a una distancia de poco más de un kilómetro vertical hasta el fondo del valle”, dijo Daniel...