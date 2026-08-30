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La inundación repentina en Nepal abre nuevas preguntas sobre los glaciares del Himalaya

Expertos describen cómo una enorme masa de hielo se fragmentó al precipitarse hacia el valle, liberando agua y escombros con una fuerza comparable a una explosión.

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Leo Sands| The New York Times
30 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Foto cedida por Greenpeace de un glaciar en San Juan, Argentina, donde organizaciones ambientales alertan sobre los riesgos de la reforma a la ley de protección de glaciares.
Foto cedida por Greenpeace de un glaciar en San Juan, Argentina, donde organizaciones ambientales alertan sobre los riesgos de la reforma a la ley de protección de glaciares.
Foto: EFE - Daniel Beltrá

La mortífera inundación del miércoles en Nepal probablemente fue provocada, al menos en parte, por un enorme trozo de hielo que se desprendió de un glaciar y cayó en cascada cientos de metros hacia el valle inferior, según una evaluación inicial realizada por un grupo de geólogos y glaciólogos. El fenómeno se conoce como “avalancha de hielo”.

“Parece que un glaciar de la zona básicamente se desprendió en una ruptura limpia, lo que le permitió caer a una distancia de poco más de un kilómetro vertical hasta el fondo del valle”, dijo Daniel...

Por Leo Sands| The New York Times

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