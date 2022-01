La justicia pendiente por el secuestro de niños africanos en colonias belgas

Algunos niños fueron enviados a Bélgica; otros fueron desplazados y entregados a orfelinatos. Foto: Archivo: familia Tavares

En su casa de la ciudad belga de Gante, Jacqueline Geogebeur fija los ojos en esa imagen en blanco y negro que ha mirado tantas veces y muestra un hombre montado a caballo. “Le busco y le busco el parecido y nada que lo encuentro”, dice y sonríe. Es la única foto de su padre. Tenía cincuenta años cuando murió en un accidente. Jacqueline había nacido unos meses atrás. El día del funeral, mientras su madre estaba ocupada con las ceremonias, los gendarmes coloniales vinieron a su casa y se llevaron a su hermano de cuatro años. Por ella esperaron a que tuviera dos años y medio. El argumento era que a esa edad un bebé ya no necesita estar pegado a su mamá.

“Mi mamá nos escondió a mi hermana y a mí dos veces. A la tercera, los gendarmes tenían un papel en el que decía que podían llevarnos por la fuerza. Mi hermana y yo crecimos pensando que si mi mamá no se había opuesto era porque no nos quería”, dice. “Ya en la vejez, entendí que simplemente se quedó como de piedra, como un animal enjaulado”. Geogebeur no pudo decirle a su madre que lo había entendido. Cuando regresó a Ruanda confirmó que había sido una de las 800.000 víctimas del genocidio perpetrado por los hutus en 1994. “Solo me presentaron al hombre que la mató. Así, diciéndome: ‘Él es el asesino de tu madre’”.