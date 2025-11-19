La ONU abre un incierto laboratorio de paz en Gaza

Aprobada la resolución para Gaza, el reto será el despliegue en enero, aún sin certezas. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Gaza pasó oficialmente de ser un laboratorio de guerra, donde se experimentó con la fusión entre inteligencia artificial y drones para atacar “objetivos militares”, a un laboratorio de paz que el mundo observará con atención. En la madrugada del martes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución con la que se respalda el plan de paz de Donald Trump para los gazatíes, en medio de críticas al proyecto y optimismo por una salida del conflicto.

Se trata de un texto que abre la puerta a una tregua más estructurada, al despliegue de una...