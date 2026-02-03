Logo El Espectador
La ONU advierte que corre peligro de colapso financiero por cuotas impagas

El organismo alertó que podría quedarse sin fondos en julio y verse obligado a cerrar su sede en Nueva York si los países —en particular Estados Unidos— no pagan sus aportes anuales.

Farnaz Fassihi - The New York Times
03 de febrero de 2026 - 07:04 p. m.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), habla durante el Debate General de la 79.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Foto: EFE - JUSTIN LANE

La Organización de Naciones Unidas dijo el viernes que enfrenta un colapso financiero inminente y que se quedaría sin dinero en julio si los países, concretamente Estados Unidos, no pagan sus cuotas anuales, que ascienden a miles de millones de dólares.

Altos funcionarios de la ONU dijeron que, de agotarse los fondos, el organismo se vería obligado a cerrar su emblemática sede de Nueva York para agosto. El Consejo de Seguridad de la ONU, órgano integrado por 15 miembros y responsable del mantenimiento de la paz y la estabilidad...

