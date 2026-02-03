La ONU advierte que corre peligro de colapso financiero por cuotas impagas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), habla durante el Debate General de la 79.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: EFE - JUSTIN LANE

La Organización de Naciones Unidas dijo el viernes que enfrenta un colapso financiero inminente y que se quedaría sin dinero en julio si los países, concretamente Estados Unidos, no pagan sus cuotas anuales, que ascienden a miles de millones de dólares.

Altos funcionarios de la ONU dijeron que, de agotarse los fondos, el organismo se vería obligado a cerrar su emblemática sede de Nueva York para agosto. El Consejo de Seguridad de la ONU, órgano integrado por 15 miembros y responsable del mantenimiento de la paz y la estabilidad...