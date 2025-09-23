No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La ONU se reúne en su 80 aniversario y mientras experimenta una ‘caída libre’

Las guerras en Ucrania, Gaza y Sudán se ciernen sobre la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. También lo hacen las crisis presupuestarias y de identidad.

Farnaz Fassihi | The New York Times
23 de septiembre de 2025 - 06:10 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los asistentes a la 80° Asamblea de Naciones Unidas.
Foto: EFE - SARAH YENESEL

Esta semana, mientras los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para el encuentro anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la organización celebra su 80 aniversario. Pero el ambiente dista mucho de ser festivo: hay guerras que hacen estragos en todo el mundo, se avecina una crisis presupuestaria y abundan las preguntas sobre si la ONU sigue siendo relevante.

Año tras año, los funcionarios de la ONU y los líderes mundiales aprovechan la reunión anual para exponer ideas sofisticadas y ofrecer hojas de ruta elaboradas para el...

Por Farnaz Fassihi | The New York Times

