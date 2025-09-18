No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La operación en Gaza muestra a un Netanyahu sin restricciones para la guerra

Netanyahu apuesta su legado en Gaza: desafía a aliados, prolonga la guerra y sacrifica rehenes mientras promete un Israel “súper Esparta”.

Roger Cohen | The New York Times
18 de septiembre de 2025 - 06:17 p. m.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Foto: EFE - DEBBIE HILL / POOL

Antes de que comenzara la guerra en Gaza hace casi dos años, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no era conocido por asumir riesgos. Su retórica era audaz, pero eso no se proyectaba en sus actos. Sin embargo, al enviar al ejército israelí a Ciudad de Gaza, parece haber prescindido de las restricciones.

La operación, que según él es necesaria para derrotar a Hamás, pero que sin duda aumentará el aislamiento de Israel a medida que crece la ira internacional, ya ha matado a muchos palestinos y ha desencadenado la huida de cientos de...

Por Roger Cohen | The New York Times

Alejandro Torres Ortega(25418)Hace 18 minutos
El titular es engañoso " La operación en Gaza" disfraza lo que en verdad es, un genocidio aleve. Al menos coloque las palabras del embajador " Netanyahu ha perdido la cabeza". No olviden que por el titular de una columna se crea opinión
Ptolomeo(73769)Hace 35 minutos
"Ha perdido la cabeza”, dijo Itamar Rabinovich, exembajador israelí en Estados Unidos. “Ya no hay límites”. Un asesino, genocida y desafiante. Trump y el planeta arrodillados y atemorizados ante esta bestia asesina que parece haber perdido la razón. Un psicópata en el sentido literal.
