La operación en Gaza muestra a un Netanyahu sin restricciones para la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE - DEBBIE HILL / POOL

Antes de que comenzara la guerra en Gaza hace casi dos años, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no era conocido por asumir riesgos. Su retórica era audaz, pero eso no se proyectaba en sus actos. Sin embargo, al enviar al ejército israelí a Ciudad de Gaza, parece haber prescindido de las restricciones.

La operación, que según él es necesaria para derrotar a Hamás, pero que sin duda aumentará el aislamiento de Israel a medida que crece la ira internacional, ya ha matado a muchos palestinos y ha desencadenado la huida de cientos de...