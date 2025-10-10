Logo El Espectador
La paz en Gaza bajo la lupa: Egipto, Catar y Turquía como mediadores estratégicos

Un repaso por el rol que tuvieron estos países en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, impulsado por Donald Trump, y los intereses estratégicos que guiaron su participación.

Juliana Valentina Vélez
Juliana Valentina Vélez
10 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
Tras más de dos años de guerra en la Franja de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y Hamás aceptaron un acuerdo de Paz impulsado por Donald Trump.
Foto: Katerine González Clavijo

Bajo la presión de una guerra que ya supera los dos años y que ha resultado en un genocidio, según una comisión externa de la ONU, el mundo centra la mirada en el acuerdo de paz de Donald Trump para detener la ofensiva israelí en Gaza y abrir la puerta a la liberación de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, tanto vivos como muertos.

La propuesta, que combina esperanza y urgencia, se apoya en la mediación de actores clave como Egipto, Turquía y Catar, países que, en medio del escenario bélico, han tratado de propiciar un diálogo...

Juliana Valentina Vélez

Por Juliana Valentina Vélez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
