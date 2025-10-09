La pelota está del lado de Israel: de qué depende que prospere el acuerdo en Gaza

Una foto proporcionada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu (2-R), reunido con el enviado especial del Presidente de los Estados Unidos, Trump, para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Foto: EFE - MAAYAN TOAF / ISRAEL'S GOVERNMENT PRESS OFFICE / HANDOUT