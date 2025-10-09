La pelota está del lado de Israel: de qué depende que prospere el acuerdo en Gaza

Una foto proporcionada por la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO) muestra al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu (2-R), reunido con el enviado especial del Presidente de los Estados Unidos, Trump, para Medio Oriente, Steve Witkoff.
Foto: EFE - MAAYAN TOAF / ISRAEL'S GOVERNMENT PRESS OFFICE / HANDOUT
Tras meses de estancamiento y más de 67.000 palestinos muertos, Israel y Hamás firmaron en Sharm el-Sheikh el acuerdo más ambicioso desde el inicio de la guerra. Empezamos a hablar de los plazos que están corriendo para que se haga realidad lo básico que acordaron. El punto de partida es el visto bueno del gabinete de Benjamin Netanyahu, que se dio este jueves. De ahí son 24 horas para que empiece a entrar en vigencia el cese al fuego, es decir, para este viernes en horas de la tarde (hora de Colombia), y de ahí serán 72 horas para que Hamás...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación