La población china acelera su contracción y cae por segundo año consecutivo

Una familia camina sobre un río congelado en Beijing (China). Foto: EFE - WU HAO

El número de habitantes de China, el segundo país más poblado del mundo, se redujo por segundo año consecutivo, esta vez en unos 2,08 millones, según datos oficiales sobre 2023 publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la nación asiática.

El dato supone el segundo año seguido de descenso demográfico, después de que en 2022 la población disminuyera en 850.000 personas, lo que marcó la primera caída desde 1961, cuando el número de habitantes se contrajo como consecuencia de la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante.

La crisis demográfica actual se ha atribuido en parte a los efectos de la política del hijo único, que castigaba con multas a las parejas que tuvieran más de uno y que fue introducida a finales de la década de los 70, para evitar un crecimiento poblacional desmedido.

No solo “obligó a cientos de millones de mujeres chinas a abortar”, sino que “muchas familias favorecieron a los niños sobre las niñas, a menudo abortando a las niñas o abandonándolas al nacer, lo que resultó en un gran excedente de hombres solteros en la población china”, como escribió Nicole Hong en The New York Times.

Las restricciones se flexibilizaron hace 10 años, pero para los expertos el cambio llegó tarde.

Además, distintas razones han llevado a los jóvenes a posponer el matrimonio o a optar por no tener hijos: dar prioridad a los estudios y las carreras profesionales o el alto costo de vida, agravado por la inestabilidad generada por la pandemia del covid-19, entre otros factores.

Hoy, concretamente, China cierra 2023 con 1.409,67 millones de habitantes, lo que contrasta con los 1.411,75 millones que había en el país a finales del año anterior.

Crecimiento económico

Las cifras demográficas se conocen el mismo día en que el gigante asiático da a conocer los datos de su rendimiento económico.

La economía de China creció un 5,2 % en 2023, según datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadística, que muestra uno de los ritmos de desarrollo anual más lentos en más de tres décadas en el país asiático.

En medio de una grave crisis del sector inmobiliario, un débil consumo y la incertidumbre económica mundial, Pekín se había fijado un objetivo de crecimiento de “alrededor del 5 %” para 2023 después del aumento del 3% del producto interior bruto en 2022.

