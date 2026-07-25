La polémica más grande de La Odisea de Nolan no fue el casting

El director de cine Christopher Nolan (i) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema (d) durante el rodaje de la película 'La Odisea'. Foto: EFE - Melinda Sue Gordon / Universal Pictures

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