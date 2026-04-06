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La RASD: un país en el patio trasero del desierto (Parte III)

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) vive en una grieta. Esta nación, marcada por el desplazamiento forzado, la violencia y la condición de refugio, lleva más de cincuenta años luchando contra el olvido. Tercera parte, de tres, de este reportaje.

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G. Jaramillo Rojas
06 de abril de 2026 - 12:00 p. m.
Hile llega a casa. La ayuda humanitaria es fundamental para garantizar la supervivencia saharaui. La asistencia internacional, cada vez menor, proporciona recursos esenciales en un contexto donde la vulnerabilidad y la incertidumbre dificultan aún más la subsistencia diaria. Campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, Argelia.
Hile llega a casa. La ayuda humanitaria es fundamental para garantizar la supervivencia saharaui. La asistencia internacional, cada vez menor, proporciona recursos esenciales en un contexto donde la vulnerabilidad y la incertidumbre dificultan aún más la subsistencia diaria. Campamentos de refugiados saharauis, Tinduf, Argelia.
Foto: Dahian Cifuentes

Hile tiene 24 años y su chilaba (túnica que usan los hombres) es tan prolija, que parece que fuera lavada y planchada varias veces por día. Comparte con Btizam el enigma del silencio y el don del servicio. Tiene una camioneta Ford Explorer del siglo pasado que, además de ser el transporte de toda la familia, también es su forma de sustento. Cada vez que lo ve, Fatma se le tira encima y no se le despega. Sabe español, pero no lo usa por algún secreto designio. Igual no hace mucha falta porque sacarle palabras es más difícil que acceder al...

Por G. Jaramillo Rojas

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