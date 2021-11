La tenista Peng Shuai denunció abuso sexual, ¿por qué no se sabe nada de ella?

A principios de noviembre, y por medio de sus redes sociales, la tenista china Peng Shuai acusó al antiguo viceprimer ministro Zhang Gaoli de abuso sexual. La publicación en su cuenta de Weibo, el Twitter chino, duró apenas unas cuantas horas en Internet, hasta que fue censurada. Hoy se desconoce el paradero de la deportista, pues no ha aparecido en público y no ha emitido ninguna comunicación directa.

La ganadora de un Roland Garros aseguró que Gaoli, que de 2013 a 2018 fue uno de los siete políticos más poderosos de China, la obligó a tener una relación sexual con él, convirtiéndola en su amante. A través del #WhereIsPengShuai, varias personalidades del tenis han expresado su preocupación por ella, así como lo ha hecho la Asociación Femenina de Tenis, que exigió una investigación “transparente y justa” sobre las acusaciones hechas por la jugadora.

Según se lee en The New York Times, el último intento por parte del régimen chino para dispersar la conmoción alrededor del caso se dio cuando los medios estatales aseguraron que Shuai estaba sana y salva, tras la publicación de un correo electrónico, supuestamente escrito por ella, en el que se lee que las acusaciones de agresión sexual no son ciertas y se pide a los funcionarios que dirigen el tenis femenino que dejen de entrometerse en el asunto. Ante esto, la respuesta de la Asociación Femenina de Tenis no se hizo esperar. Steve Simon, director ejecutivo de la organización, afirmó: “Me cuesta creer que Peng Shuai en realidad haya escrito el correo electrónico que recibimos o crea lo que se le atribuye”, argumentando que probablemente se trata de un fraude.

Ante lo sucedido, la ONU exigió pruebas sobre el paradero y el estado de salud de la tenista. “Sería importante tener pruebas sobre el lugar en el que se encuentra y saber si está bien. Pedimos encarecidamente que se lleve a cabo una investigación con total transparencia sobre sus acusaciones de agresión sexual”, declaró una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssell.

Entre tanto, la conmoción alrededor del caso de Peng Shuai ocurre semanas antes de la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Así, según informa el diario estadounidense, “el gobierno chino se enfrenta ahora a una nueva tormenta de críticas a su comportamiento, lo que ha alimentado los llamamientos a un boicot diplomático y comercial de los Juegos”.

